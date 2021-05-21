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С собой можно будет принести плед. «Динамо» планирует организовать просмотр ЧЕ по футболу прямо на стадионе

21 мая 2021 21:53
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Новости Беларуси. Под открытым небом, но как дома. Национальный олимпийский стадион «Динамо» на время футбольного Евро превратится в одну огромную фан-зону. 21 мая организаторы рассказали подробности, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С собой можно будет принести плед. «Динамо» планирует организовать просмотр ЧЕ по футболу прямо на стадионе-1

Зона боления разместится прямо в ядре самого известного стадиона страны. Все желающие смогут не просто насладиться просмотром матчей на огромном экране, но и сделать это с комфортом. Устроители предусмотрели ряд развлекательных активностей: мастер-классы известных футболистов, розыгрыши призов, а также фуд-корт. С собой можно будет принести плед или арендовать пуф прямо на месте. Но самое главное: посетить этот праздник можно будет абсолютно бесплатно.

С собой можно будет принести плед. «Динамо» планирует организовать просмотр ЧЕ по футболу прямо на стадионе-4

Владимир Базанов, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Мы же видим, как организуется в других странах. Везде организуются фан-зоны, для того чтобы было удобно прийти с семьей, прийти с друзьями, посмотреть футбол, пообщаться. Это везде так делается, поэтому мы решили именно в таком формате попытаться сделать у нас, в Беларуси. Смотря футбол, конечно, будет нормально: в джинсах, в рубашечке сел, посмотрел, облокотился. Может, где-то взял чайку, попил – нормально.

С собой можно будет принести плед. «Динамо» планирует организовать просмотр ЧЕ по футболу прямо на стадионе-7

Мероприятие пройдет с 11 июня по 11 июля. Всем желающим его посетить необходимо будет просто скачать бесплатный билет на сайте.

# Футбол # Владимир Базанов # Фотофакт

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