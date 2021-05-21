С собой можно будет принести плед. «Динамо» планирует организовать просмотр ЧЕ по футболу прямо на стадионе

Новости Беларуси. Под открытым небом, но как дома. Национальный олимпийский стадион «Динамо» на время футбольного Евро превратится в одну огромную фан-зону. 21 мая организаторы рассказали подробности, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Под открытым небом, но как дома. Национальный олимпийский стадион «Динамо» на время футбольного Евро превратится в одну огромную фан-зону. 21 мая организаторы рассказали подробности, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Зона боления разместится прямо в ядре самого известного стадиона страны. Все желающие смогут не просто насладиться просмотром матчей на огромном экране, но и сделать это с комфортом. Устроители предусмотрели ряд развлекательных активностей: мастер-классы известных футболистов, розыгрыши призов, а также фуд-корт. С собой можно будет принести плед или арендовать пуф прямо на месте. Но самое главное: посетить этот праздник можно будет абсолютно бесплатно.
Владимир Базанов, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Мы же видим, как организуется в других странах. Везде организуются фан-зоны, для того чтобы было удобно прийти с семьей, прийти с друзьями, посмотреть футбол, пообщаться. Это везде так делается, поэтому мы решили именно в таком формате попытаться сделать у нас, в Беларуси. Смотря футбол, конечно, будет нормально: в джинсах, в рубашечке сел, посмотрел, облокотился. Может, где-то взял чайку, попил – нормально.
Мероприятие пройдет с 11 июня по 11 июля. Всем желающим его посетить необходимо будет просто скачать бесплатный билет на сайте.