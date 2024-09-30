Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Пекине

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:

Возможно, сейчас я не играю в свой лучший теннис, но думаю, то, как я контролирую эмоции и как себя держу, иногда действительно помогает справляться в большинстве матчей. В сложных ситуациях продолжаю бороться и стараюсь показать свой лучший теннис. Мне нравится играть в Китае, нравятся условия, нравится публика. Здесь действительно прекрасная атмосфера. Такое ощущение, что теннисное сообщество тут стало больше, больше людей смотрят, как мы выступаем. Это действительно удивительно.