Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Пекине

Арина Соболенко уверенно вышла в 1/8 финала крупного теннисного турнира в Пекине. В 3-м круге белоруска не оставила шансов 64-й ракетке мира американке Эшлин Крюгер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко уверенно вышла в 1/8 финала крупного теннисного турнира в Пекине. В 3-м круге белоруска не оставила шансов 64-й ракетке мира американке Эшлин Крюгер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко, вторая ракетка мира:
Возможно, сейчас я не играю в свой лучший теннис, но думаю, то, как я контролирую эмоции и как себя держу, иногда действительно помогает справляться в большинстве матчей. В сложных ситуациях продолжаю бороться и стараюсь показать свой лучший теннис. Мне нравится играть в Китае, нравятся условия, нравится публика. Здесь действительно прекрасная атмосфера. Такое ощущение, что теннисное сообщество тут стало больше, больше людей смотрят, как мы выступаем. Это действительно удивительно.
Встреча продолжалась чуть больше часа. В каждом из сетов преимущество белоруски было бесспорным – победа 6:2, 6:2. За выход в четвертьфинал белоруска поспорит с еще одной американкой – 24-й ракеткой мира Мэдисон Киз.
Кроме того, белоруска досрочно отобралась на итоговый турнир ВТА, который в начале ноября пройдет в столице Саудовской Аравии.