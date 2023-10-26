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Протас заработал первый результативный балл в нынешнем сезоне НХЛ

26 октября 2023 11:55
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Белорусский хоккеист Алексей Протас заработал первый результатный балл в текущем сезоне НХЛ. Накануне земляк отметился голевой передачей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Протас заработал первый результативный балл в нынешнем сезоне НХЛ-1

И помог своему «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» – 6:4. Отечественный форвард играл в четвертом звене. Его айс-тайм составил 5 минут и 22 секунды. За это время он совершил один перехват и выиграл одно вбрасывание. Дуэль он завершил с показателем полезности «+1».

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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