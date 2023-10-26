Протас заработал первый результативный балл в нынешнем сезоне НХЛ

И помог своему «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» – 6:4. Отечественный форвард играл в четвертом звене. Его айс-тайм составил 5 минут и 22 секунды. За это время он совершил один перехват и выиграл одно вбрасывание. Дуэль он завершил с показателем полезности «+1».