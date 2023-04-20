Плавание. Анастасия Шкурдай победила в чемпионате России на дистанции 100 метров на спине
В Казани продолжается Открытый чемпионат России по плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусские спортсмены на отдельных дистанциях составляют серьезную конкуренцию российским спортсменам. А наши ведущие пловцы уже собрали коллекцию медалей.
Так, Анастасия Шкурдай в финале на дистанции 100 метров на спине в остром соперничестве с Марией Каменевой смогла вырвать победу. На финише она первой коснулась бортика и завоевала золото. Спортсменок разделило всего 12 сотых секунды.
Анастасия Шкурдай, победительница турнира:
Вторая половина далась довольно трудно. Чисто на морально-волевых уже доплывала. Честно, была удивлена победе, но было какое-то внутри чувство, если честно, что был шанс сегодня победить.
Анастасия Кулешова в полуфинальном заплыве на 100-метровке баттерфляем финишировала второй с результатом 58,28 секунды и уверенно вышла в финал. Анастасия Шкурдай пробилась в решающий заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем с восьмым временем – 25,38 секунды. В финал также вышел наш Илья Шиманович на дистанции 50 метров брассом. В своем полуфинале он показал лучшее время – 26,65.