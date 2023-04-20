Плавание. Анастасия Шкурдай победила в чемпионате России на дистанции 100 метров на спине

В Казани продолжается Открытый чемпионат России по плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусские спортсмены на отдельных дистанциях составляют серьезную конкуренцию российским спортсменам. А наши ведущие пловцы уже собрали коллекцию медалей.

Так, Анастасия Шкурдай в финале на дистанции 100 метров на спине в остром соперничестве с Марией Каменевой смогла вырвать победу. На финише она первой коснулась бортика и завоевала золото. Спортсменок разделило всего 12 сотых секунды.

Анастасия Шкурдай, победительница турнира:

Вторая половина далась довольно трудно. Чисто на морально-волевых уже доплывала. Честно, была удивлена победе, но было какое-то внутри чувство, если честно, что был шанс сегодня победить.