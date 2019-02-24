Павел Перепехин: «Оставляем игроков, которые пока не востребованы в клубах, чтобы не потерять это поколение»

Новости Беларуси. Юные белорусские хоккеисты стали одним из приятных сюрпризов Юношеского олимпийского фестиваля в Сараево. Наша сборная до 17-ти лет на прошлой неделе завоевала серебро форума, сообщили в программе «Неделя спорта». Наталья Федорцова пообщалась с главным тренером команды Павлом Перепехиным и убедилась, что юношеские успехи отнюдь не сулят золотые горы белорусскому хоккею. Наталья Федорцова, СТВ:

Второй раз команда возвращается с Олимпийского фестиваля с серебром. Стабильность – признак мастерства? Павел Перепехин:

Наверное, можно и так сказать. Но в этот раз добыть серебро было намного сложнее. Ребята старались, отдали на этом турнире все силы, поскольку сражались за честь страны. Может, пока о мастерстве рано говорить, но в любом случае парни выступили достойно. Наталья Федорцова:

Уже прошло достаточно времени, чтобы всё переосмыслить, эмоции улеглись. На холодную голову можете сказать, что довольны результатом? Павел Перепехин:

Всегда хочется большего. Мы понимали, против кого играли. Тот счёт, который был в матче, позволял нам цепляться за игру, но сказался опыт соперника. У наших ребят его поменьше, плюс в третьем периоде парни разволновались, где-то сказалась нехватка мастерства. Как итог – отдали инициативу, чем чехи и воспользовались. Наталья Федорцова:

Что сразу после матча сказали команде в раздевалке?

Павел Перепехин:

Сказал, что ребята молодцы и страна может ими гордиться. Всё-таки борьба шла до последнего, и они делали максимум от себя зависящего. Пусть этот результат будет не самым высоким в их карьере, и пусть парни стремятся к лучшему. Наталья Федорцова:

Сразу после матча вы говорили, что не рассчитывали на борьбу за золото. Почему так были настроены? Павел Перепехин:

Знали уровень соперника. Да, мы хотели бороться, хотели показать максимальный результат, но на подсознательном уровне такое настроение присутствовало. Ко всему прочему, наша команда была не в оптимальном составе. Наталья Федорцова:

А что нам помешало поехать оптимальным составом? Павел Перепехин:

Часть ребят выступали за U-18 – у нас совпали даты турниров. Тем более для парней Евгения Есаулова эти соревнования были заключительными перед чемпионатом мира в Швеции. Поэтому важно было поехать, чтобы была возможность проявить себя и попасть в основной состав.

«Медали не так важны, важно воспитывать игроков для сборных» Наталья Федорцова:

Вместе с тем, вы уже сказали, что команде не хватает международного опыта. Пробовали ли разговаривать на эту тему с руководством федерации. Или участие в чём-то подобном не оправдано? Павел Перепехин:

Оправдано. Но подобные инициативы должны исходить из федерации, там, наверху должны искать турниры под нас, чтобы мы сражались с топами. Но это очень сложно, у всех сборных график расписан так, что нам влезть достаточно проблематично. Наталья Федорцова:

Но те же самые чехи с большим международным опытом, получается, есть такие чемпионаты. Павел Перепехин:

Есть, но нас там не сильно ждут. Очень тяжело туда пробиться. Наталья Федорцова,:

Исходя из уровня или финансовых возможностей?

Павел Перепехин:

Изначально из уровня: всё-таки есть топовые страны, которые стараются играть в основном между собой. Наталья Федорцова:

Но вот так, смотришь на детский хоккей – есть медали, есть результат, а ко взрослому уровню никого не остаётся, куда пропадают эти ребята? Павел Перепехин:

Я бы не сказал, что у нас много медалей, в плане сборных команд. Наталья Федорцова:

Но на школьных турнирах. Павел Перепехин:

Ну, школьные турниры – это школьные турниры. Медали не так важны, важно воспитывать игроков для сборных. А сборные топовые соревнования не выигрывают. Наталья Федорцова:

Однако сейчас-то серебро взяли, и турнир не последний. Два года назад тоже серебро. Павел Перепехин:

В то время и ситуация немного иная была – совсем другие команды. Хоть тогда финал тоже выдался непростой. Но в этот раз были топовые команды с высоким уровнем хоккеистов. Попасть в финал с такими соперниками – престижно, однако хочется, чтобы это было не разовое явление. Дальше в развитии парней всё будет зависеть от того, куда они пойдут играть, в какие клубы и лиги, и какие тренеры им попадутся. Хорошо, чтобы кто-то уже сейчас пробовал пробиться во взрослые команды, например, в ту же Экстралигу «А». Потому что если долго топтаться в высшей лиге, лет до 20, роста никакого не будет.

«Это наша проблема, что у игроков нет веры в себя, из-за чего они не делают то, на что способны» Наталья Федорцова:

Сейчас вы после Олимпийского фестиваля вернулись в плей-офф чемпионата. Нет такой излишней самоуверенности, что после серебра все белорусские соперники будут обыгрываться на раз? Павел Перепехин:

Наоборот хорошо, если у них появится такая уверенность. Я бы сказал, это наша проблема, что у игроков нет веры в себя, из-за чего они не делают то, на что способны. Поэтому мы и стараемся заставить игроков преодолеть страх ошибки. Лучше отработать в обороне, чем бояться что-то сделать в нападении. Излишняя самоуверенность – это плохо, но вера в свои силы после таких турниров необходима. Наталья Федорцова:

Появилась? Павел Перепехин:

Появилась. С большего, думаю, да.

«90% игроков нашей сборной не смогли бы играть в других коллективах вышки» Наталья Федорцова:

Многие тренеры высшей лиги сетуют на то, что U-17 забирает лучших, стоит кому-то только появиться, тем самым обезкровливает другие команды, ну и лишает чемпионат интриги. Павел Перепехин:

Не думаю. В последние годы ни U-17, ни U-18 не выигрывали чемпионат. Сейчас основу нашей команды составляют игроки юниорского чемпионата. Уверен, многие из них не смогли бы пробиться в фарм-клубы Экстралиги «А» хотя бы просто по возрасту. Им бы не доверяли. А у нас играют ребята 2003 года рождения – пять человек. Наша команда – отличный шанс для их развития, для того, чтобы выходить на лёд с ребятами постарше. Так что я бы не стал говорить, что мы собрали сливки из высшей лиги, оставив остальные команды на паперти. Поверьте, 90% игроков нашей сборной не смогли бы играть в других коллективах вышки. Наталья Федорцова:

Бывало ли такое, чтобы кто-то отказывался от перехода в сборную? Павел Перепехин:

Нет. Бывало наоборот, ребята от нас сами уходили: был дискомфорт, к примеру, связанный с учёбой или по самой игре. Они уходили, и мы спокойно к этому относились. Хоккеист вполне может развиваться в другом клубе. Насильно сюда забирать и здесь удерживать – не в нашем стиле. Естественно, парням, которые играют в сборной, будем доверять больше, но это не значит, что ребята, которых здесь нет, не попадут в состав команды на топовом турнире. Единственное, в своём клубе такой спортсмен должен быть лидером, иметь хорошую игровую практику, снимать вопросы в ключевых моментах матча. Даже хорошо, когда такие парни есть, это создаёт дополнительную конкуренцию в сборной.

«Мы хотим дать ребятам игровую практику, дать возможность где-то ошибиться» Наталья Федорцова:

U-17 в высшей лиге: что важнее – дать равноценную практику всем игрокам или взять золото? Павел Перепехин:

С большего разделить поровну. Что касается вратарей, они у нас равнозначные: изначально хотели расставить приоритеты, определить первый номер, но получилось иначе. Если брать полевых игроков, у команды нет цели стать первой. Мы хотим дать ребятам игровую практику, дать возможность где-то ошибиться, вместе с тем, приобретать уверенность в себе, развивать навыки. А то, что мы сейчас вышли в плей-офф с первого места – показатель их работы. Наталья Федорцова:

U-17 и U-18 базируются в Раубичах: удобно ли, всего ли хватает. В Минске работать, наверное, было бы приятнее? Павел Перепехин:

В плане локации – удобно. Другое дело, что команды две, а лёд один. И каждый старается перетянуть одеяло на себя, выбирая более комфортное время. Но система уже отлажена, и не сказать, что сейчас этот нюанс превращается в проблему. Наталья Федорцова:

В целом, существование таких проектов как U-17, U-18, U-20 вызывают споры. Насколько они и правда полезны? Павел Перепехин:

В принципе, полезны. Мы выдёргиваем ребят и даём им игровую практику, обеспечиваем нормальный тренировочный процесс, решаем вопросы с учёбой. Плюс, они постоянно у нас на глазах, и мы без перерыва следим за их развитием. Повторюсь, если парень может играть на уровень выше, здесь держать его не будем. Мы наоборот оставляем себе игроков, которые пока не востребованы в клубах, чтобы не потерять это поколение. Сейчас мы забрали ребят из юниорского чемпионата, и они играют против хоккеистов на 4-5 лет старше. Считаю, что это очень полезно для них.

Наталья Федорцова:

А не страшно? Большая разница 15-летнему парню выходить против 20-летнего? Павел Перепехин:

Если мы говорим о лучшем 15-летнем игроке, который представляет сборную, то он должен спокойно выходить против 20-летнего хоккеиста. Наталья Федорцова:

Но этот 20-летний может ребёнка сломать даже чисто психологически. Павел Перепехин:

Может, однако мы пытаемся с этим страхом бороться. Также стараемся подготовить ребят и физически, и технически, чтобы они с этим могли справиться. Наталья Федорцова:

В прошлом году вы тренировали U-18, сейчас U-17: не воспринимаете это как понижение? Павел Перепехин:

Абсолютно нет. Более того, я сам хотел пойти в команду на год младше, чтобы пройти с ребятами двухлетний цикл для более успешного выступления на чемпионате мира. Наталья Федорцова:

В целом, насколько тесное сотрудничество между U-17 и U-18? Павел Перепехин:

К совместным тренировкам не прибегаем, но команды всегда рядом. А так, постоянно происходит ротация между двумя составами: мы видим их, они нас. Но приоритет отдаётся U-18: и игроки, и время тренировок.

«Это нормально, когда твои лидеры развиваются или в других лигах, или в других командах» Наталья Федорцова:

Вам лично за это не обидно, что идёте по остаточному принципу?



Павел Перепехин:

Зато в прошлом году было наоборот. Мы тоже пользовались игроками 2001 года. И это нормально, когда твои лидеры развиваются или в других лигах, или в других командах. Так что всё хорошо. Наталья Федорцова:

Скоро U-18 поедет в Швецию на чемпионат мира, есть шанс, что и вы войдёте в тренерский штаб? Павел Перепехин:

Это вопрос к федерации. Были разговоры, что я планируюсь в эту поездку, посмотрим, в качестве кого. Пока детального обсуждения не было. Что касается подобного разговора с Есауловым, беседовали с ним, но пока своих проблем хватает и у него, и у меня – каждый в своей команде. А до чемпионата ещё есть время, чтобы решить этот вопрос. Наталья Федорцова:

В прошлом году мы дошли до ¼. На что можно рассчитывать в этом году? Павел Перепехин:

Заранее планировать сложно. Всё будет зависеть от происходящего в Швеции, от самих ребят, от тренеров – насколько уверенно мы войдём в турнир, насколько уверенно будем там выглядеть. Естественно, хотелось бы, как минимум выйти в четвертьфинал. Но все понимают, что можно выйти с не очень высокого места и попасть на сильного противника из другой группы. В любом случае, должны выкладываться в каждом матче, обретать уверенность и дальше смотреть, насколько можем продвинуться.

«Задача – остаться в элите, а дальше – подниматься как можно выше» Наталья Федорцова:

Но задача-минимум ставится в любом случае. Павел Перепехин:

Остаться в элите, а дальше подниматься как можно выше. Наталья Федорцова:

Уже понятно, хотя бы приблизительно, каким составом поедет сборная? Павел Перепехин:

Где-то 80% состава есть на постоянной основе. Есть вопросы по нашим игрокам, которые сейчас в Америке – смогут ли приехать. Но так команда готовится, и готова к тому, что может поехать и без этого усиления. Наталья Федорцова:

А с нашими ребятами за рубежом связывались? Павел Перепехин:

Да, постоянный контакт есть. Единственное, как клубы отпустят – по-моему, почти все попадают в плей-офф. И уже по мере вылета из нокаут-раунда игроки смогут приезжать. Наталья Федорцова:

А шансов, что клубы отпустят наших парней на чемпионат, невзирая на плей-офф, нет? Павел Перепехин:

Если это не ключевые игроки команды, то, возможно, и отпустят. Но, в то же время, если они не основные там, то они не помощники здесь. Тем более, они ехали в Америку играть, показывать себя, и судить их будут по плей-офф, поэтому не думаю, что они сюда приедут в ущерб клубу. Наталья Федорцова:

Говорят, что хорошего хоккеиста видно с детства. Есть сейчас в U-17 или в U-18 ребята, которые в будущем станут игроками национальной сборной? Павел Перепехин:

Думаю, что есть. Наталья Федорцова:

Кто? Где? В каком амплуа? Павел Перепехин:

Не хотел бы сейчас говорить. Есть и нападающие, есть и защитники, есть на данном этапе и неплохие вратари. Всё будет зависеть от их дальнейшего развития. На данном этапе они есть. Наталья Федорцова:

Защитники то хоть праворукие, а то с этим по жизни проблема?

Павел Перепехин:

У нас праворуких нет. Но в U-18 есть неплохой парень. Но мы ещё селекцию проведём, поищем. Наталья Федорцова:

Вы тренируете парней в непростом возрасте. Как удаётся справляться с юношеским максимализмом и в раздевалке, и на льду? Павел Перепехин:

Пока не было каких-то таких проблем. Все достаточно мотивированы, думают о хоккее. Наталья Федорцова:

Однако отличительная черта юношеского хоккея в том, что много эмоций, в том числе и там, где нужно хладнокровие. Как с этим бороться? Павел Перепехин:

В первую очередь, это зависит от игрока – как он может управлять собой. Конечно, есть такие моменты, но это нормально. Стараемся остужать этот пыл, разговаривать – пока действует. Наталья Федорцова:

За время своей тренерской карьеры вы поработали и со взрослыми хоккеистами, и вот сейчас с юношами. С кем проще? Павел Перепехин:

По-разному. Бывает, проще со взрослыми – всё-таки меньше нужно объяснять прописные истины. А с детьми постоянно нужно всё проговаривать. Но здесь интереснее – возможность повлиять, воспитать, можно в чём-то и поэкспериментировать. И в таком возрасте мотивации у ребят больше, чем у взрослых. Они ещё видят себя где-то далеко, и стремятся к этому.