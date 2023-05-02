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ХК «Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем в составе прошёл во второй раунд плей-офф

02 мая 2023 11:26
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Идет дальше спустя 10 лет. Клуб «Нью-Джерси» пробился во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. Непосредственное участие в знаковом событии принял и наш Егор Шарангович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

ХК «Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем в составе прошёл во второй раунд плей-офф-1

Белорус действовал в третьем звене. Он провел на площадке 13 с небольшим минут, исполнил два броска и выиграл 50 % вбрасываний. «Дэвилс» же в седьмом, решающем, противостоянии камня на камне не оставили от «Рейнджерс» – 4:0. Таким образом, «Нью-Джерси» продолжает поход за заветной чашей. Такого не случалось с 2012-го.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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