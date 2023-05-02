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Соболенко обыграла египетскую теннисистку и вышла в полуфинал турнира в Мадриде

02 мая 2023 14:18
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Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одной четвертой была пройдена представительница Египта Майар Шериф.  

Соболенко обыграла египетскую теннисистку и вышла в полуфинал турнира в Мадриде-1

Вопреки прогнозам, первый сет остался за соперницей. Причем легко. В этот момент Соболенко берет реванш – 6:2, а затем в непринужденной манере побеждает и в третьей партии. Но еще более уверенно – 6:1.  

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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