Соболенко обыграла египетскую теннисистку и вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одной четвертой была пройдена представительница Египта Майар Шериф.

Вопреки прогнозам, первый сет остался за соперницей. Причем легко. В этот момент Соболенко берет реванш – 6:2, а затем в непринужденной манере побеждает и в третьей партии. Но еще более уверенно – 6:1.