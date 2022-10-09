Они дадут фору любому олимпийцу. Как тренируются белорусские теннисисты-колясочники

Большой теннис – самый молодой вид спорта, который осваивают наши паралимпийцы, он достаточно сложный и в координации, и в исполнении, однако за четыре года белорусы смогли попасть в первые три сотни международного рейтинга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Паралимпийское движение – как много вложено в это словосочетание. Это и упорный труд и ежедневная работа спортсменов над собой. Чтобы доказать в первую очередь самим себе, что никакие преграды для них не помеха. Недостатки физические они компенсируют невероятной силой духа. Такой, что любому олимпийцу дадут фору. Активно развивается в Беларуси и теннис на колясках. Атлеты тренируются и готовятся к предстоящим турнирам. Объединенные одним видом спорта, но каждый из них нашел в нем что-то свое.

Артем Ермак, спортсмен национальной команды Беларуси по теннису на колясках:

Спор это и есть мотивация. Просто, если не двигаться, не прогрессировать, жизнь становится скучна и однообразна.

Вадим Стрельский, спортсмен национальной команды Беларуси по теннису на колясках:

Я просто с детства довольно спортивный и хочу быть хорошим спортсменом. Могу здесь гонять, а это моя мечта, потому что люблю гонять.

Алена Бернович, спортсмен сборной Беларуси по теннису на колясках:

Расти в игре, выигрывать. Но, как всегда, как и у любого спортсмена достижения.

Андрей Фильчук, спортсмен национальной команды Беларуси по теннису на колясках:

Спорт вообще закаляет, дисциплинирует, то есть это ежедневные тренировки. Хочешь не хочешь, но ты уже подстраиваешь свою повседневную жизнь под тренировки. Да, это дисциплина.

Цели теннисисты перед собой ставят также самые разные. Но все согласны, что без движения не будет развития. А амбиции не позволяют простаивать.

Попасть на Олимпиаду и достойно там выступить.

Мы все-таки надеемся и верим, что в скором будущем все наладится и международные соревнования будут нам открыты, поэтому тренироваться надо. Будем продолжать и будем стараться. Есть цель, это Париж в 2024-м, будем бомбить, будем заниматься, готовиться, и я надеюсь, что в Париж в 2024-м мы все-таки доберемся.

Мечта каждого из нас – попасть на Паралимпиаду, представить свою команду.

Я стремлюсь к тому, чтобы попасть хотя бы на Паралимпиаду. Поддерживают атлетов и помогают достигать новых свершений самые близкие для них люди.

Все родные радуются, когда у нас успехи, когда выезжаем, соревнуемся, принимаем участие в турнирах. Да, все за нас рады.

В последние годы теннис на колясках в Беларуси становится все лучше и известнее: вслед за столицей подтягиваются и регионы, улучшается тренировочная база, растет популярность – занятия этим видом спорта у нас в стране абсолютно бесплатны. Паралимпийцы готовы и способны бороться за награды. Но не хватает сейчас самого важного.

Анастасия Шлепцова, главный тренер сборной Беларуси по теннису на колясках:

Не хватает турниров, самая большая проблема, что очень малое количество турниров. Мы стараемся участвовать в том, в чем у нас есть возможность. Конечно, чем больше турниров, тем больше мотивации и у спортсменов, тем больше и лучше выстраивается и тренировочный процесс. Любой тренировочный процесс намного эффективнее, если мы выступаем на турнирах. На данный момент, так как мы не можем выехать в Европу, можем поехать только на турниры, где не нужна виза, это Турция, Израиль. По возможности, исходя из количества турниров, стараемся выехать. Мы выезжали в мае на серию турниров в Турцию, также планируем в ноябре сейчас поехать. Исходя из возможностей, что у нас есть, мы максимально участвуем во всех турнирах.