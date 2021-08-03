Олимпиада в Токио. Борец Кирилл Маскевич уступил в 1/8 финала со счётом 1:9

Новости Беларуси. 3 августа на Олимпийских играх в Токио разыграют 22 комплекта наград в 9 видах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медальный зачет возглавляет команда США, а вот по количеству золота лидирует Китай.

Серебряный призер чемпионата Европы – 2021 по греко-римской борьбе, обладатель личного Кубка мира, белорус Кирилл Маскевич в весовой категории до 87 килограммов в 1/8 финала не смог совладать с египетским атлетом Мохамедом Метвалли и проиграл схватку со счетом 1:9.