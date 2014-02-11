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Олимпиада-2014 в Сочи. Корреспондент СТВ Ольга Макей о медальных надеждах Беларуси на 11 февраля

11 февраля 2014 08:51
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Новости Беларуси. 11 февраля на сочинской Олимпиаде будут разыграны 8 комплектов наград. Особые надежды у белорусов связаны, конечно, с биатлоном. На старт выйдут женщины, а это 60 лучших спортсменок по итогам спринтерской гонки. Они будут бороться за медали в гонке преследования на 10 километров. Среди них четверо белорусок: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Анастасия Дуборезова и Людмила Калинчик.

Кроме того, сегодня пройдут состязания по фристайлу, сноуборду, санному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и скоростному бегу на коньках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Зимняя Олимпиада # Ольга Макей

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