Олимпиада-2014 в Сочи. Корреспондент СТВ Ольга Макей о медальных надеждах Беларуси на 11 февраля

Новости Беларуси. 11 февраля на сочинской Олимпиаде будут разыграны 8 комплектов наград. Особые надежды у белорусов связаны, конечно, с биатлоном. На старт выйдут женщины, а это 60 лучших спортсменок по итогам спринтерской гонки. Они будут бороться за медали в гонке преследования на 10 километров. Среди них четверо белорусок: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Анастасия Дуборезова и Людмила Калинчик.

Кроме того, сегодня пройдут состязания по фристайлу, сноуборду, санному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и скоростному бегу на коньках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.