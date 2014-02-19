Олимпиада-2014 в Сочи. Американец Тед Лигети выиграл золото в гигантском слаломе. Юрий Данилочкин не финишировал в 1 заезде

Новости Олимпиады. Золотую медаль в гигантском слаломе выиграл действующий чемпион мира американец Тед Лигети. Он показал лучшее время в каждом заезде, общий результат – 2 минуты 45,59 секунд. Француз Стив Мисилье уступил победителю 0,48 секунд и стал серебряным призером. Бронзовая медаль также у французской команды – Алексис Пентюро проиграл соотечественнику 0,14 секунд.

Чех Ондржей Банк и итальянец Давиде Симончелли – лидеры первого заезда- стали 5-ым и 17-ым соответственно.

Теду Лигети закрепить свое первое место после второго заезда - не сильно напрягаясь - помогло значительное преимущество перед преследователями в первой попытке.

Тед Лигети, американский горнолыжник:

Имея это преимущество, ты застрахован от того, чтобы не прибегать к глупому риску во второй попытке. Тем более на таком спуске, как здесь, где есть много тактических нюансов. Но все равно нужно агрессивно действовать на тех местах, где это возможно. Но при этом не надо сильно рисковать. Горные лыжи - это такой спорт, в котором легко потерять преимущество.

Из стартовавших в первом заезде 109 спортсменов, 30 не смогли добраться до финиша. Среди них белорус Юрий Данилочкин. На Олимпиаде в Сочи 22-летний спортсмен не смог пройти дистанцию суперкомбинации и гигантского слалома. В скоростном спуске стал 31-ым, в супергиганте 37-ым.

Юрий Данилочкин, белорусский горнолыжник (в интервью ИТАР-ТАСС):

На Олимпиаде конкретных целей не ставил, стараюсь всегда ехать так, как умею. Но взял на себя обязательство попасть в тридцатку сильнейших в трех дисциплинах и в 20-ку в суперкомбинации. В последней дисциплине не получилось, из-за того, что сильно рискнул, сошел с дистанции, упав на спуске. В супергиганте также не все удалось из-за ошибок. Особых надежд на технические виды нет, но постараюсь выжать из себя максимум.

Всего 19 февраля будет разыграно 8 комплектов наград. Помимо горнолыжников, белорусские болельщики увидят биатлонистов.

На трассе лыжного центра «Лаура» состоится смешанная эстафета. Правда, в этой гонке не будет наших звезд. Ее пропустят трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и бронзовый призер Надежда Скардино. Тренеры белорусской сборной решили дать отдохнуть триумфаторам нынешних зимних игр, чтобы они смогли лучше подготовиться к своему заключительному старту – женской эстафете, которая пройдет в пятницу, 21 февраля.

Таким образом, в смешанной эстафете в составе нашей команды на лыжню выйдут Людмила Калинчик, Анастасия Дуборезова, Владимир Чепелин и Евгений Абраменко. У сборной Беларуси 8-й стартовый номер среди 16 команд-участниц (см. видео).