Олимпиада-2014. Норвежцы – победители лыжных спринтерских гонок свободным стилем. Белорусам не удалось преодолеть четвертьфинальный барьер

Новости Олимпиады. Норвежка Майкен Касперсен Фалла – победительница спринтерской гонки свободным стилем на Олимпийских играх-2014 в Сочи. Серебро завоевала норвежка Игвильд Флугстад Эстберг, бронзу – Весна Фабьян из Словении.

Норвежский лыжник Ола Виген Хаттестад выиграл золото Олимпиады в спринте свободным стилем среди мужчин. Серебряная медаль – у шведа Теодора Петерсена. Бронзовая – у его соотечественника, Эмиля Йеннсона.

Белорусские лыжники по результатам квалификационного раунда заняли 47-ое и 48-ое и не вышли в следующий круг соревнований.

В мужской спринтерской гонке свободным стилем белорус Михаил Семенов финишировал 48-ым. Отставание от лидера составило 14,58.

Михаил Семенов:

Я решил стартовать в спринтерской гонке, поскольку на Олимпиаде конкуренция не такая как на этапах Кубка мира, где стартует по 8 спортсменов от страны. Был шанс попасть в тридцать, тем более, что на этапах так уже выступал. Трасса – каша, но она такая для всех: тяжелая и вязкая. Было много падений, я еле-еле устоял. Теперь буду готовится в гонке на 15 километров.

Белоруска Валентина Каминская в квалификации показала 47-й результат и также не пробилась в четвертьфинал.

Пресс-центр НОК Беларуси:

Валентина Каминская прошла дистанцию за 2:46.76, заняв 47-ое место. Её отставание от лидера гонки норвежки Майкен Касперсен Фалла составило 14.69. К сожалению, по итогам квалификационного раунда Валентине не удалось войти в первую тридцатку спортсменов, показавших наилучшее время.

В программу Олимпийских зимних игр включено 12 видов соревнований по лыжным гонкам: 6 среди мужчин и 6 среди женщин. Это индивидуальные гонки и гонки с общим стартом, скиатлон, эстафета, индивидуальный и командный спринт.

Индивидуальный спринт. Соревнования начинаются с квалификационного раунда. Лыжники стартуют с интервалом 15 секунд и бегут круг 1,2-1,3 км (женщины) или 1,4-1,6 км (мужчины). Первые 30 лучших участников проходят в следующий круг и распределяются по четвертьфинальным забегам. В четвертьфинале, полуфинале и финале стартуют 6 человек. В следующий раунд проходят первые два спортсмена из каждого забега и два лыжника «lucky losers», показавшие лучшее время среди занявших 3-4 места. В финале участвуют 6 гонщиков, которые разыгрывают золотую медаль. Подробнее читайте здесь.

Напомним, 11 февраля на сочинской Олимпиаде будут разыграны 8 комплектов наград. Особые надежды у белорусов связаны, конечно, с биатлоном. На старт выйдут женщины, а это 60 лучших спортсменок по итогам спринтерской гонки. Они будут бороться за медали в гонке преследования на 10 километров. Среди них четверо белорусок: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Анастасия Дуборезова и Людмила Калинчик. Смотрите видео.