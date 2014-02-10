Олимпиада-2014. Американский бобслеист Джонни Куин застревает то в душевой, то в лифте

Новости Олимпиады. Внимание российских СМИ в очередной раз приковано к персоне 30-летнего бобслеиста Джонни Куина. Вот уже несколько дней подряд спортсмен становится героем курьезных историй. Сегодня он застрял в лифте. Ранее оказался запертым в душевой своего номера в отеле. Чтобы выбраться, он выломал дверь ванной.

Судя по всему, спортсмен не очень-то переживает по этому поводу.

Джонни Куин, американский бобслеист (сегодня в Twitter):

Никто в это не поверит, но мы только что застряли в лифте.

Джонни Куин, американский бобслеист (несколько дней назад в Twitter):

Я находился в душе и понял, что дверь заперта. Телефона у меня не было, поэтому я использовал свои навыки разгоняющего и просто выбил дверь.

К слову, без курьезных моментов не обходится ни одно зрелищное мероприятие. Вспомним забавные случаи на Олимпиаде в Пекине. Гребля, борьба и тяжелая атлетика – все в одном видео. Смотрим!





Читать подробнее на сайте СТВ: К слову, без курьезных моментов не обходится ни одно зрелищное мероприятие. Вспомним забавные случаи на Олимпиаде в Пекине. Гребля, борьба и тяжелая атлетика – все в одном видео. Смотрим!Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-rossii/kuryozy-na-olimpiade-2014-v-sochi



Читать подробнее на сайте СТВ: К слову, без курьезных моментов не обходится ни одно зрелищное мероприятие. Вспомним забавные случаи на Олимпиаде в Пекине. Гребля, борьба и тяжелая атлетика – все в одном видео. Смотрим!Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-rossii/kuryozy-na-olimpiade-2014-v-sochi