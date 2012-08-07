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Олимпиада 2012. Медалистку Александру Герасименю встретили в минском аэропорту

07 августа 2012 06:53
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Новости Беларуси. 6 августа из олимпийского Лондона на родину вернулась Александра Герасименя. В национальном аэропорту успешную белорусскую спортсменку ожидала теплая встреча. Ее с цветами и поздравительными плакатами-растяжками организовали Александре родные, болельщики и журналисты.

Александра Герасименя, серебряная призерка Олимпийских игр-2012:
Встреча просто ошеломляющая, я просто не ожидала такого. Нахожусь в легком шоке. Спасибо большое. Я просто восхищена.

Елена Климова, личный тренер Александры Герасимени:
Конечно, счастливы. Что еще можно испытать, когда твой спортсмен завоевывает не одну, а сразу две медали. Я пока не могу ничего сказать.

Оксана Герасименя, мать Александры:
Словами, наверное, это не передать, все, что там творится. И радость, и слезы, и восторг. Казалось когда-то, что это что-то недостижимое, далекое, что это нас не коснется. А оказывается, что вот оно, рядом. И можно. Надо только хотеть, мечтать.

Наша пловчиха в Лондоне завоевала две серебряные медали на дистанции в 100 и 50 метров вольным стилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Олимпиада 2012 # Фотофакт # Александра Герасименя

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