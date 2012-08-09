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Олимпиада 2012. Чемпиона Сергея Мартынова встретили в минском аэропорту

09 августа 2012 06:50
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Новости Олимпиады. В ночь с 8 на 9 августа в национальный аэропорт Минск прибыл первый белорусский чемпион олимпиады в Лондоне Сергей Мартынов. Напомним, 3 августа он выиграл золотую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки лежа. Победа Мартынова в финале была сверхубедительной. Белорус  установил новый мировой рекорд и опередил ближайшего конкурента более чем на четыре очка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Сергея Мартынова встречали родные и близкие, представители федерации стрелкового спорта, просто болельщики. Едва сделав первые шаги по родной земле, олимпийский чемпион попал в плотное кольцо журналистов, с которыми и поделился впечатлениями от своего лондонского выступления.

Сергей Мартынов, олимпийский чемпиона по пулевой стрельбе:
Выходя на старт, нужно думать не о медалях, а о том, что нужно сделать. И сделать это правильно.   Я о такой стрельбе думал. Представлял, что мне нужно попасть в 600, чтобы был нормальный отрыв от соперников. Так оно и вышло. Четырёхлетняя работа вылилась в результат.

Сейчас Сергей Мартынов самый титулованный стрелок на планете. Помимо золота Лондона, на его счету две бронзы Олимпиад в Афинах и Пекине.

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