Норвежская биатлонистка Тура Бергер: Дарья Домрачева показала себя с лучшей стороны. Она была лучшей

Новости Беларуси. Всю ночь и весь день приходят отклики и комментарии о блестящей победе Дарьи Домрачевой. В частности, сразу после финиша главная соперница нашей биатлонистки норвежка Тура Бергер рассказала о своих впечатлениях.

Тура Бергер, олимпийская чемпионка Игр в Ванкувере, восьмикратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка:

Мне пришлось сегодня отыгрываться, бороться, но я хорошо стреляла, и это позволило мне быть второй. Я не очень удовлетворена последней стрельбой — допустила промах. Но в любом случае Дарья показала себя с лучшей стороны. Сегодня она была лучшей.

Поздравления также поступают из министерств и ведомств, спортивных федераций и известных белорусских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.