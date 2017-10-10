Никакой системы применения допинга в белорусской тяжелой атлетике никогда не было – эксперт

Сергей Алексеевич, получается, что из наших олимпийских медалей на Олимпиаде в Пекине и в Лондоне остался чистым только Андрей Арямнов. Все остальные наши медалисты были уличены за применение запрещенных средств. Это означает, что употребляли все, просто не могли обнаружить? Не накладывает ли это тень на тяжелую атлетику в целом? Мы сейчас не говорим о Беларуси, потому что попались все ведущие страны.

Сергей Самусев, генеральный секретарь Белорусского тяжелоатлетического союза:

Это значит, что не употреблял никто, потому что национальная команда готовится по единой методике. У нас единые подходы, единый тренер, поэтому наши спортсмены перед поездкой на Олимпиаду, естественно (Денис Александрович подтверждает), что не было обнаружено никаких положительных допинг-проб. Это не только исследования, которые проводились нашей ассоциацией, агентством нашим. Это международные «вадавские» инспектора приезжают. Они приезжают регулярно – и перед теми олимпиадами, и в этом году у нас 2 раза уже проходили проверки – берутся практически все наши спортсмены национальной команды и проверяются. Поэтому и перед Пекином, и перед Лондоном у нас не было никаких положительных результатов.

То есть вы ответственно заявляете, что никакой системы применения допинга в белорусской тяжелой атлетике никогда не было?

Сергей Самусев:

Естественно, не было.