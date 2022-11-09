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Назвали лучшего игрока 29-го тура ЧБ по футболу

09 ноября 2022 12:26
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Новости Беларуси. Глеб Жердев – игрок мозырской «Славии» – стал лучшим футболистом 29-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Назвали лучшего игрока 29-го тура ЧБ по футболу-1

В матче против «Белшины» он забил один гол и отдал результативную передачу, благодаря которой Андрей Альшаник забил четвертый мяч в этой игре. Итог встречи 4:1, и теперь мозыряне имеют в активе 34 очка и 10-ю строчку турнирной таблицы.  

# Футбол Беларуси # Глеб Жердев # Андрей Альшаник # Фотофакт

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