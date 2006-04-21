Наталья Цилинская принимает поздравления

В Мингорисполкоме поздравили с замечательными победами велогонщицу Наталью Цилинскую, которая на прошлой неделе завоевала 2 золотые медали на Чемпионате мира во французском Бордо.На встречу со спортсменкой руководители города пришли не с пустыми руками: Наталье Цилинской подарили огромный букет цветов и: телевизор. На встрече с председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым Наталья призналась, что из всех стран, где ей доводилось побывать, лучше всего она чувствует себя в Беларуси и гордится своей родиной.

Наталья уже восьмикратная Чемпионка мира на треке, однако, это ещё не последние её достижения. В Беларуси на неё возлагают огромные надежды и на Олимпийских играх, которые пройдут в августе 2008 года.

Сейчас Цилинская тренируется в Москве и Сочи. Обещает приезжать чаще в Минск после того, как в столице построят велотрек. На родине она бы получила гораздо более благоприятную атмосферу для тренировок.

Велосипедный спорт в нашей стране развивался довольно слабо из-за отсутствия собственной технической базы. Теперь в Минске планируют открыть центр Олимпийской подготовки по велоспорту. Он объединит всех спортсменов-велосипедистов страны.