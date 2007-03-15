Награды в спринтерских гонках разыграны

В российском Ханты-Мансийске стартовал 9-ый - заключительный в этом сезоне этап Кубка мира по биатлону, в программе которого спринт, преследование и масс-старты.

15 марта мужчины и женщины разыграли награды в спринтерских гонках, после чего, соответственно, определились и лауреаты биатлонного сезона в этом виде кубковой программы.

Среди 59 стреляющих лыжниц, которые первыми появились в стартовом городке, 6 биатлонисток представляли нашу страну. Раньше всех из белорусок, на дистанцию в 7,5 километров и двумя огневыми рубежами под 15-м номером отправилась Ольга Кудряшова. И так получилось, что именно ее результат остался лучшим в нашей команде. Со стрельбой Ольга справилась безупречно, вот только недостаток скорости на трассе вылился в итоге в полутораминутный проигрыш победительнице, и всего лишь 9-ое место на финише.

Дарья Домрачева чисто отстрелялась из положения лёжа, а вот на стойке заработала два штрафных круга и в итоге заняла 21-ое место. В тридцатке сильнейших финишировали еще две белоруски. Людмила Колинчик с одним промахом 27-ая, Наталья Соколова с тремя - 28-ая. Надежда Скардино 34-ая, Людмила Ананько только 50-ая.

А победу в гонке отпраздновала 19-летняя немка Магдалена Нойнер. Со стрельбой она справилась безошибочно, да и по ходу гонки демонстрировала отличную скорость. 56 секунд ей проиграла подруга по команде Андреа Хенкель, пробежавшая правда на 150 штрафных метров больше. "Бронзу", но вместе с ней и малый хрустальный глобус по итогам Кубка Мира в спринте, заполучила шведская прима Анна-Карин Олофсон. Впрочем, немки явно не расстроились - она выиграла кубок наций.

Мужской 10-километровый спринт проходил под диктовку россиян, австрийцев немцев и шведов. Во всяком случае первые восемь мест итогового протокла оккупировали предтавители именно этих стран. Хозяева трассы при поддержке родной публики завоевали две награды. "Серебро" досталось Максиму Чудову, "бронза" - Андрею Маковееву, оба кстати отстрелялись чисто. А вот "золото" российские биатлонисты уступили немцу Михаэлю Рёшу. Малый спринтерский глобус Кубка Мира также достался немецкому биатлонисту - Михаэлю Грайсу.

Настоящая катастрофа случилась с Бйорндаленом. Из 10 мишеней Оле-Эйнар закрыл лишь 4, и финишровал только 48-м. Такого конфуза с норвежцем давно не случалось.

У белорусов результаты следующие. Александр Сыман и Сергей Новиков - 25-ый и 26-ой соостветсвенно, при том, что оба они отстреляли без промахов. Рустам Валиуллин с двумя незакрытыми мишенями - 36-ой, Владимир Миклашевский 49-ый.

16 марта в Ханты-Мансийске выходной, а в субботу состоятся две гонки преследования.