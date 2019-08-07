Надежда Скардино о «24 РАЗАМ» и спорт-инклюзии: «Это поможет детям выйти на какой-то уровень»

Новости Беларуси. Трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы, а так же пятикратная победительница универсиад Александра Герасименя официально объявила о завершении спортивной карьеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золотая рыбка в сентябре 2018 года стала мамой, однако всерьез рассматривала возможность выступления на Олимпиаде в Токио. Но теперь все-таки решила завершить карьеру и посвятить себя благотворительной деятельности. Одно из направлений, где черпает вдохновение Герасименя, – инклюзивный спорт.

Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр:

У меня есть свой клуб плавания. Я очень бы хотела уделить ему внимания больше, чем до этого, потому что до этого у меня были немножко другие приоритеты. Много идей, хочу очень их все воплотить. Я бы очень хотела, чтобы у меня выросли спортсмены высокого уровня. Но заниматься, тренироваться и выходить на большой спорт без своей базы невозможно. Александра Герасименя завершила карьеру: «Я всё-таки не смогла достигнуть того, что хотела» Прямо сейчас Александра Герасименя принимает участие в проекте «24 РАЗАМ», необычном спортивно-развлекательном марафоне.

Его участники (а в их число может войти любой желающий) вместе должны пробежать или проплыть за одни сутки 10 тысяч часов. Все вырученные средства пойдут на пожертвования детям с аутизмом. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино ждёт ребёнка Олимпийская чемпионка Надежда Скардино, которая, кстати, готовится стать мамой, считает, что и таким особенным ребятам под силу любые спортивные вершины.

Надежда Скардино, олимпийская чемпионка:

Если мы действительно сделаем такую спорт-инклюзию, это поможет детям выйти на какой-то уровень. Может быть, кто-то и побьет мировые рекорды. Потому что это уже доказано, не зря спорт-инклюзия есть практически во всем мире. В Европе она очень развита. Дети будут развиваться, будут в обществе, будут приняты. Участники, которые будут выступать на этих соревнованиях, могут поддержать и другие какие-то благотворительные организации. Или людям помочь, которым нужна помощь. У нас на самом деле очень много людей, которым нужно помогать.