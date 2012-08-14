Надежда Остапчук о лишении золота: Если будем сидеть тихо, то над нами так и дальше будут издеваться

Новости Олимпиады. Белорусскую толкательницу ядра Надежду Остапчук лишили золотой олимпийской медали. Официальный сайт Международного олимпийского комитета распространил заявление, в котором сообщается, что наша спортсменка лишается высшей награды за применение допинга. Допинг-пробы у Надежды Остапчук взяли до и после соревнований. Они якобы показали содержание метенола – препарата, входящего в список запрещенных, как анаболический стероид.

На основании полученных результатов, МОК перераспределил награды и дипломы между спортсменками, которые заняли места после Остапчук. Олимпийской чемпионкой объявили новозеландку Валери Адамс, серебро присудили россиянке Евгении Колодко, третье место – китаянке Гун Лицзяо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашей легкоатлетке предписано вернуть медаль и диплом. В НОК и Федерации белорусской легкой атлетики ситуацию пока никак не комментируют.

Подобный случай с нашими атлетами уже имел место на олимпиаде в Пекине. Тогда двух наших молотобойцев лишили олимпийских медалей на основании якобы положительных допинг-проб. Однако впоследствии в суде спортсмены смогли оспорить решение МОКа и вернуть медали.

Надежда Остапчук:

Какое-то опустошение у меня. Будем бороться. Надо подождать, когда прилетит наша делегация. Получим документы, которые там есть. Дальше будем искать в чем причина, почему и откуда это все могло взяться.

Все видели, какое к нам было отношение. С самого начала Олимпийских игр, когда ребят то засуживали, то еще чего-нибудь.

Мы кучу контроля прошли. Нас вытрясли, перетрясли всех. Будем бороться за свои права. Что делать. Если будем сидеть тихо, то над нами так и дальше будут издеваться. Надо бороться.

Надежда Остапчук (в интервью БелаПАН):

Не представляю, как это могло произойти. Мне объяснили, что подобный препарат выводится по полгода. Я сдавала 18 контролей, и ни один из них не показал ранее наличие этого препарата. И именно на Олимпиаде пробы показывают его! Не понимаю, откуда это могло взяться. Я не похожа на идиота, который едет на Игры и принимает такой препарат, который по-любому ловится! Тупость… Меня трясут контролями каждый месяц, каждую неделю.

Мне главное сейчас очистить свою репутацию. Я столько лет выступаю, и никогда никаких претензий не было. И теперь на главном старте, и еще после золота… Я не понимаю…

К сожалению, вынуждена констатировать, что это так. Действительно, нам мстят... Или отыгрываются на нас... Не знаю, за что и почему… Но спорт должен быть спортом, он должен быть вне политики! Но других способов, наверное, отыграться на нас нет. То, что к нам судейство так повернулось, — приходится бороться с этим моментом. Не хотелось бы верить, что они такими подлыми путями просто нас выбрасывают.

Чеслав Шульга, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Пока уж слишком грустная информация пришла. В части, касающейся нашей уважаемой олимпийской чемпионки. Мы ее по-прежнему считаем и воспринимаем только как олимпийскую чемпионку. Мы видим в этом какую-то ошибку, надеемся, что решение будет пересмотрено.

Мы считаем, что это могут быть звенья одной цепи, которые касаются и Тихона, известного белорусского спортсмена.

Сергей Тетерин, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

На сегодняшний день она отстранена от участия. Будет идти расследование. Она является олимпийской чемпионкой, поэтому все эти вопросы будут решаться Международной федерацией легкой атлетики и нашей. С 14 августа начнется расследование по этому факту. Мнение такое, что пройдет это расследование, а потом будем все знать, видеть. На сегодняшний день она – олимпийская чемпионка.