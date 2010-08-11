Национальная сборная Беларуси по футболу сегодня вечером проведет товарищеский поединок с командой Литвы

Встреча состоится в Каунасе и начнется в 18.10. Этот спарринг станет генеральной репетицией перед стартом в евроотборе.

Напомним, 3 сентября дружина Бернда Штанге в первом матче квалификации сразиться с французами. Для товарищеского поединка с прибалтийской дружиной главком белорусов призвал под знамена сборной 21 игрока. Из-за недостаточно хороших кондиций не выйдут на матч с литовцами Тимофей Калачев и Леонид Ковель. Пропустит игру и Дмитрий Верховцов, перенесший операцию на мениске. Зато впервые призван в национальную команду Эдуард Жевнеров. 23-летний защитник могилевского Днепра хорошо проявил себя в матчах Лиги Европы, чем и заслужил доверие немецкого специалиста.

А молодежной сборной Беларуси сегодня предстоит матч отборочного раунда чемпионата Европы. В выездном поединке в Линце подопечные Георгия Кондратьева встретятся с австрийцами. Альпийская команда является одним из главных конкурентов наших соотечественников в борьбе за выход из группы. Поединок первого круга, прошедший в Молодечно, завершился минимальной победой белорусов – 2:1.