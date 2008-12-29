На первом в Беларуси велотреке проходит открытый чемпионат Республики Беларусь по велоспорту

Спортивный комплекс «Минск-Арена» хоть и находится на стадии строительства, но в одном из его корпусов уже закрутилась особая жизнь.

Это первая проба белорусских велогонщиков первого белорусского велотрека. Протестировать новую дорожку приехали и спортсмены из других стран – России, Украины, Литвы и Чехии.

Третий день первый белорусский велотрек проходит испытания горячей велосипедной резиной. Участники из пяти стран мира делают первую обкатку новой дорожки из сибирской сосны. Наша трасса круче, чем африканская из черного дерева или московская из лиственницы. А все потому, что угол наклона на белорусском треке в лучших классических традициях - от одиннадцати до сорока одного градуса.

Спортсмены ждали этого крутящего момента и он настал в белорусском велоспорте. Раньше наши велосипедисты накручивали круги на чужих трассах, а теперь приглашают чужих прокатиться на своей.

Ольга Панарина по паспорту украинка, но в спорте уже белоруска. Девушка облачилась в бело-зеленое трико, как только в ее судьбе закрутилась белорусская рулетка удачи. Теперь ее тренирует Станислав Соловьев, воспитавший восьмикратную чемпионку мира Наталью Целинскую. Говорит, он лучший наставник на постсоветском пространстве способный сделать из простого спортсмена золотого - олимпийского. А вот Евгений Гутарович – чемпион Беларуси по велогонкам на шоссе – как только открылся велотрек в спортивном комплексе «Минск-Арена» - поменял уличное покрытие на глянцевое.

Сегодня финишировали мужчины в двух дисциплинах – в скрейтче на дистанции 15 километров, и спринте – на 1 километр. А женщины показали себя в командной гонке на три километра.

Открытый чемпионат по велоспорту пусть и проходит в еще строящемся комплексе «Минск-Арена», но уже стал первым в здоровом списке здоровых мероприятий этого спортивного города. Дальше – быстрее. В середине следующего года ожидается самый большой наплыв в Минск экологически чистого транспорта – в Минске состоится Чемпионат Европы по велоспорту.

