На Олимпиаде-2014 в Сочи Дарья Домрачева завоевала 3 золото за неделю!

Новости Олимпиады. Дарья Домрачева в очередной раз подтвердила титул чемпионки. Белоруска завоевала золото в масс-старте на 12,5 км. Ее время - 35 минут 25,6 секунд, и один штрафной круг сравнялся со снегом перед фантастической скоростью Дарьи!

Серебряную медаль с отставанием от лидера 20,2 секунды выиграла чешская биатлонистка Габриэла Соукалова. Уже дважды девушка подбиралась к пьедесталу - в гонке преследования и индивидуальной гонке Габриэла становилась четвертой, довольствуясь обидной, деревянной медалью. Сегодня Сочи ей сдались!

Бронзовая медаль у представительницы норвегии Тирил Экхов, которая до этого дня в Сочи высоких результатов не показывала.

Надежда Скардино, бронзовый призер индивидуальной гонки Игр-2014, снова взойти на пьедестал не смогла. Стартовав с 8-ой позиции, спортсменка финишировала 16-ой, уступив подруге по команде 1 минуту 42,4 секунды.

Нужно отметить, девушки дружат и не испытывают конкуренции по отношению друг к другу. После индивидуально гонки в интервью информационному агентству «Интерфакс-Запад» Надежда рассказала о своей мечте.

Надежда Скардино, биатлонистка:

У меня была мечта стоять с Дашей на одном пьедестале и вот она осуществилась, поэтому я очень рада.



А у Дарьи Домрачевой накануне масс-старта журналисты поинтересовались, не собирается ли она перекрыть рекорд титулованной немки Кати Вильхельм, завоевавшей на зимних Олимпийских играх три золотые награды. Дарья Домрачева замахнулась - и не подвела!

Дарья Домрачева, биатлонистка:

Почему бы нет? А хватит ли сил - выйдем на новый старт и там все увидим. Я постараюсь хорошо подготовиться к следующей гонке - масс-старту. Не хотелось бы говорить, что это мой коронный вид. Я просто люблю биатлон в целом, равно как и каждую гонку, и с удовольствием выхожу на соревнования.

На счету Дарьи в Сочи уже есть две награды высшей пробы - в гонке преследования на 10 км и индивидуальной гонке на 15 км (см. видео).

К слову, из-за погодных условий в Сочи этот масс-старт был под угрозой. Из-за сильного тумана мужская гонка в биатлонной программе Олимпийских игр в Сочи была перенесена с 16 на 18 февраля.

Видимость на стадионе «Лаура» составляла около 10 метров, тогда как расстояние до мишеней — 50 метров.

Белорусские биатлонисты в гонке с общим стартом не участвуют.

