Олимпиада-2014. Три белорусских фристайлиста в финале. Гришин в финал не прошел

Новости Олимпиады. В финал после второго раунда квалификации прошли Дмитрий Дащинский, Антон Кушнир и Денис Осипов.

К сожалению, Алексей Гришин, олимпийский чемпион Ванкувера, завершает соревнования. Спортсмен в обоих раундах квалификации смазал приземление.

Борьбу за медали продолжат 12 спортсменов. Финал начнется в 20.30 по белорусскому времени.

В олимпийскую программу по фристайлу включены могул, акробатика, ски-кросс, ски-хафпайп и ски-слоупстайл. В каждом виде соревнований участие принимают и мужчины, и женщины. Всего во фристайле разыгрывается 10 комплектов наград. Акробатика включает квалификационный и финальный этапы. В каждом из них спортсмены выполняют по два прыжка с трамплина. В финал проходят спортсмены, набравшие наибольшее количество баллов после двух прыжков. Очки из квалификационного раунда на финал не переносятся. Судьи оценивают каждый прыжок с точки зрения техники выполнения спортсменом отталкивания, непосредственно самого прыжка и приземления. Подробнее о фристайле читайте здесь.

За неделю до финиша Олимпиады медальный зачет возглавляет сборная Германии. По количеству золотых наград немцы опережают голландцев и норвежцев. Сборная Беларуси замыкает десятку лучших спортивных держав. И, надеемся, наша копилка еще пополнится. Смотрите видео.