Прямой эфир

На чемпионате Европы по плаванию белорус Евгений Цуркин завоевал «бронзу»

23 мая 2012 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В копилке национальной сборной Беларуси по плаванию, выступающей в эти дни на европейском первенстве, проходящем в Венгрии, накануне появилась первая награда – бронзовая. Ее завоевал Евгений Цуркин, ставший обладателем бронзовой медали на дистанции 50 метров батерфляем. Этот успех 21-летний Евгений сопроводил установлением нового рекорда Беларуси, показав результат 23,37 с, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На континентальном первенстве в предварительных заплывах на этой дистанции Цуркин уже дважды улучшал время национального рекорда.

# Плавание # Евгений Цуркин

Другие новости рубрики

Все новости
22 мая 2012 14:11

На чемпионате Европы по армрестлингу белорусы завоевали 3 «золота»

Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ принес белорусам золото
21 мая 2012 11:27

Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ принес белорусам золото

21 мая 2012 11:16

На Кубке мира по пулевой стрельбе победил белорус