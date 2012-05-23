На чемпионате Европы по плаванию белорус Евгений Цуркин завоевал «бронзу»

Новости Беларуси. В копилке национальной сборной Беларуси по плаванию, выступающей в эти дни на европейском первенстве, проходящем в Венгрии, накануне появилась первая награда – бронзовая. Ее завоевал Евгений Цуркин, ставший обладателем бронзовой медали на дистанции 50 метров батерфляем. Этот успех 21-летний Евгений сопроводил установлением нового рекорда Беларуси, показав результат 23,37 с, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На континентальном первенстве в предварительных заплывах на этой дистанции Цуркин уже дважды улучшал время национального рекорда.