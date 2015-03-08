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На чемпионате Европы по легкой атлетике в Праге белорусские спортсмены завоевали еще две серебряные медали

08 марта 2015 13:39
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Новости Чехии. Двумя серебряными наградами пополнилась 7 марта копилка белорусской сборной на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещениях.

Почин Алины Талай, которая 6 марта с национальным рекордом взяла «золото» в забеге на 60 м с барьерами, поддержали другие наши девушки.

Юлия Леонтюк поднялась на вторую пьедестальную ступень в соревнованиях толкательниц ядра, показав результат 18 м 60 см. А Светлана Куделич примерила на себя серебряную награду по итогам забега на 3000 м, установив еще один национальный рекорд на турнире, – 8 минут 48,02 секунды.

8 марта в Праге заключительный соревновательный день континентального первенства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Легкая атлетика

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