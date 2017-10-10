«Мы ждем официальных разъяснений»: генсекретарь Белорусского тяжелоатлетического союза о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов
Новости Беларуси. Всю неделю активно муссируется новость о годичной дисквалификации белорусских штангистов за многократное допинговое нарушение, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Говорить будем о тяжелой атлетике и дисквалификации нашей сборной. Сергей Алексеевич, если коротко, уже всё ясно? Год дисквалификации у нас в кармане или есть надежда на то, что продолжим выступление?
Сергей Самусев, генеральный секретарь Белорусского тяжелоатлетического союза:
Не совсем правильно по поводу дисквалификации, потому что на сегодняшний момент, на сегодняшнюю дату официальных документов, которые отстранили бы нашу федерацию, не поступало. Поэтому мы сегодня на вполне законных основаниях готовимся, тренируемся. Спортсмены наши планируют участие в Чемпионате Европы среди юношей, юниоров, которое пройдет в Албании в ближайшее время – на следующей неделе планируется выезд, если до этого момента, конечно, не поступит каких-либо официальных документов со стороны Международной федерации об отстранении.
Вы сказали, что пока документов из Международной федерации тяжелой атлетики к нам не поступало, то есть мы тренируемся и можем выступать. Тогда объясните, откуда пошел этот сыр-бор, это заявление, что мы якобы отстранены?
Сергей Самусев:
На прошедшем исполкоме Международной федерации было обозначено о том, что может быть такая мера принята. Вместе с тем юридически это до конца не оформлено. Как это будет происходить, если будет происходить, в какой срок, на каких условиях, Международной федерации не было обозначено. Поэтому мы и обозначаем этот момент, что документов официальных об отстранении нет, мы ждем разъяснений и каких-либо действий со стороны Международной федерации.
Вместе с тем у нас есть право – то, что касается по отстаиванию интересов наших спортсменов – это слушание, как минимум. То есть наши спортсмены – те, которые были уличены в повторных перепроверках, до сих пор еще не отстранены, они официально не дисквалифицированы. Поэтому юридические действия со стороны нас еще не прошли полную процедуру.