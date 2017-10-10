Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • «Мы ждем официальных разъяснений»: генсекретарь Белорусского тяжелоатлетического союза о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов

«Мы ждем официальных разъяснений»: генсекретарь Белорусского тяжелоатлетического союза о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов

10 октября 2017 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Всю неделю активно муссируется новость о годичной дисквалификации белорусских штангистов за многократное допинговое нарушение, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Говорить будем о тяжелой атлетике и дисквалификации нашей сборной. Сергей Алексеевич, если коротко, уже всё ясно? Год дисквалификации у нас в кармане или есть надежда на то, что продолжим выступление?

Сергей Самусев, генеральный секретарь Белорусского тяжелоатлетического союза:
Не совсем правильно по поводу дисквалификации, потому что на сегодняшний момент, на сегодняшнюю дату официальных документов, которые отстранили бы нашу федерацию, не поступало. Поэтому мы сегодня на вполне законных основаниях готовимся, тренируемся. Спортсмены наши планируют участие в Чемпионате Европы среди юношей, юниоров, которое пройдет в Албании в ближайшее время – на следующей неделе планируется выезд, если до этого момента, конечно, не поступит каких-либо официальных документов со стороны Международной федерации об отстранении.

«Мы ждем официальных разъяснений»: генсекретарь Белорусского тяжелоатлетического союза о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов-1

Вы сказали, что пока документов из Международной федерации тяжелой атлетики к нам не поступало, то есть мы тренируемся и можем выступать. Тогда объясните, откуда пошел этот сыр-бор, это заявление, что мы якобы отстранены?

Сергей Самусев:
На прошедшем исполкоме Международной федерации было обозначено о том, что может быть такая мера принята. Вместе с тем юридически это до конца не оформлено. Как это будет происходить, если будет происходить, в какой срок, на каких условиях, Международной федерации не было обозначено. Поэтому мы и обозначаем этот момент, что документов официальных об отстранении нет, мы ждем разъяснений и каких-либо действий со стороны Международной федерации.

Вместе с тем у нас есть право – то, что касается по отстаиванию интересов наших спортсменов – это слушание, как минимум. То есть наши спортсмены – те, которые были уличены в повторных перепроверках, до сих пор еще не отстранены, они официально не дисквалифицированы. Поэтому юридические действия со стороны нас еще не прошли полную процедуру.

# Фотофакт # Тяжелая атлетика

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы покажем в Токио, чего стоим»: как спортсмены восприняли новость о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов
10 октября 2017 09:04

«Мы покажем в Токио, чего стоим»: как спортсмены восприняли новость о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов

Академическая гребля. Анализируем итоги ЧМ
10 октября 2017 07:40

Академическая гребля. Анализируем итоги ЧМ

Хоккеисты «Рейнджерс» одержали первую победу в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18
09 октября 2017 19:25

Хоккеисты «Рейнджерс» одержали первую победу в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18