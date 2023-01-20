Мужским спринтом продолжается четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону

Новости Беларуси. Мужской спринтерской гонкой продолжится четвертый этап Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Корреспондент Артем Шукалович находится в Раубичах и готов поделиться информацией.
Новости Беларуси. Мужской спринтерской гонкой продолжится четвертый этап Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Корреспондент Артем Шукалович находится в Раубичах и готов поделиться информацией.
Артем Шукалович, корреспондент:
Второй соревновательный день Кубка Содружества в Раубичах вот-вот стартует. Спортсмены завершают пристрелку. Сегодня у нас в программе одна гонка. Это мужской спринт. Погода по сравнению со вчерашним днем ухудшилась, сыплет небольшой снежок. Плюс температура выше нуля, поэтому снег на трассе немного подтаивает. Его, конечно, пытаются сохранить в форме. Это создаст проблемы и спортсменам на дистанции, и сервисменам. Трибуны продолжают заполняться. Они еще далеки от полного заполнения.
Сегодня в первой пятерке будут стартовать сразу два белоруса. Под первым номером на дистанцию выйдет наш Никита Лобастов. А лидер сборной Антон Смольский примет старт четвертым. Будем верить, что сегодня белорусы покажут достойный результат, смогут добраться до пьедесталов и завоевать первые на четвертом этапе Кубка Содружества медали.
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