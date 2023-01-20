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Мужским спринтом продолжается четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону

20 января 2023 07:50
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Новости Беларуси. Мужской спринтерской гонкой продолжится четвертый этап Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Корреспондент Артем Шукалович находится в Раубичах и готов поделиться информацией.

Мужским спринтом продолжается четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Второй соревновательный день Кубка Содружества в Раубичах вот-вот стартует. Спортсмены завершают пристрелку. Сегодня у нас в программе одна гонка. Это мужской спринт. Погода по сравнению со вчерашним днем ухудшилась, сыплет небольшой снежок. Плюс температура выше нуля, поэтому снег на трассе немного подтаивает. Его, конечно, пытаются сохранить в форме. Это создаст проблемы и спортсменам на дистанции, и сервисменам. Трибуны продолжают заполняться. Они еще далеки от полного заполнения.

Мужским спринтом продолжается четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-4

Сегодня в первой пятерке будут стартовать сразу два белоруса. Под первым номером на дистанцию выйдет наш Никита Лобастов. А лидер сборной Антон Смольский примет старт четвертым. Будем верить, что сегодня белорусы покажут достойный результат, смогут добраться до пьедесталов и завоевать первые на четвертом этапе Кубка Содружества медали.

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# Биатлон # Никита Лобастов # Артем Шукалович # Антон Смольский # Фотофакт

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