Мужским спринтом продолжается четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону

Артем Шукалович, корреспондент:

Второй соревновательный день Кубка Содружества в Раубичах вот-вот стартует. Спортсмены завершают пристрелку. Сегодня у нас в программе одна гонка. Это мужской спринт. Погода по сравнению со вчерашним днем ухудшилась, сыплет небольшой снежок. Плюс температура выше нуля, поэтому снег на трассе немного подтаивает. Его, конечно, пытаются сохранить в форме. Это создаст проблемы и спортсменам на дистанции, и сервисменам. Трибуны продолжают заполняться. Они еще далеки от полного заполнения.