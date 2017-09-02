Мужские и женские чемпионаты Беларуси по гандболу стартовали 2 сентября: регламенты и результаты

Новости Беларуси. Гандбольный сезон в Беларуси также стартовал. 2 сентября синхронно начались национальные чемпионаты у мужчин и у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт»..

Розыгрыш у представительниц прекрасного пола традиционно для последних лет таит острую интригу: «Гомель» или БНТУ? Чемпионский титул уже два раза кряду уходил к южанкам.

Столичные гандболистки наверняка копят силы, чтобы взять реванш. Всего же в новый розыгрыш вступили 7 команд. После четырехкругового турнира на первом этапе квартет сильнейших сыграет друг с другом еще четыре раза и определит в итоге чемпиона. Плей-офф в этом году отменен.

Помимо очевидных лидеров напомнить о себе в этом сезоне планирует и некогда грозная «Городничанка». В составе команды сплошь молодые девушки немногим старше 20, но тренерский штаб всерьез настраивает своих подопечных замахнуться на пьедестал.