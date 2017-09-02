Мужские и женские чемпионаты Беларуси по гандболу стартовали 2 сентября: регламенты и результаты
Новости Беларуси. Гандбольный сезон в Беларуси также стартовал. 2 сентября синхронно начались национальные чемпионаты у мужчин и у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт»..
Розыгрыш у представительниц прекрасного пола традиционно для последних лет таит острую интригу: «Гомель» или БНТУ? Чемпионский титул уже два раза кряду уходил к южанкам.
Столичные гандболистки наверняка копят силы, чтобы взять реванш. Всего же в новый розыгрыш вступили 7 команд. После четырехкругового турнира на первом этапе квартет сильнейших сыграет друг с другом еще четыре раза и определит в итоге чемпиона. Плей-офф в этом году отменен.
Помимо очевидных лидеров напомнить о себе в этом сезоне планирует и некогда грозная «Городничанка». В составе команды сплошь молодые девушки немногим старше 20, но тренерский штаб всерьез настраивает своих подопечных замахнуться на пьедестал.
Анна Погерило, тренер ГК «Городничанка» (Гродно):
Молодая команда, и та молодежь, которая пришла, должна помочь той основе, которая есть. Это те люди, которые уже играли в чемпионате, что-то знают и умеют. Планируем бороться за медали, хотим медаль.
В новом розыгрыше гродненские девушки стартовали с виктории над фарм-клубом БНТУ. Фавориты турнира – «Гомель» и БНТУ – также записали себе в актив победы.
В мужском первенстве страны чемпионская интрига в последнее время существует лишь номинально. 2 сентября турнир начали 12 команд, но на деле, разумеется, внимание будет приковано лишь к шестерке из первого дивизиона. А точнее к острому в последнее время спору маститого БГК имени Мешкова и дерзкого столичного СКА.
Брестчане, в отличие от последних сезонов, на этот раз избавлены от привилегий и начинают борьбу сразу с первого этапа. После двухкругового турнира четверка лучших отделится от остальных и с учетом очков, набранных на старте, в четыре круга определит призовую тройку. Действующий чемпион 2 сентяьря разогрелся выездным поединком с «Крононом».