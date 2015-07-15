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Молодежная сборная Беларуси по гандболу провела последний домашний спарринг перед ЧМ

15 июля 2015 06:42
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Новости Беларуси. Уже в конце недели молодежная сборная Беларуси по гандболу отправится на чемпионат мира в Бразилию. 14 июля белорусская команда провела последний домашний спарринг, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Смотришь на таких высоких крепких парней и даже как-то не верится, что они еще не национальная команда, а молодежь до 21 года. Впрочем, совсем скоро они могут оказаться во взрослой сборной.

Перспективы на попадание в основу национальной команды зависит и от выступления на чемпионате мира. Ребята настроены только на победы. 

Товарищеские матчи с Россией в последние два дня очень кстати приободрили. Если в понедельник россияне еще пытались наступать на пятки, то сегодня наши парни явно были на голову выше. 24:14 — после первой половины. 43:44 — по итогу игры.

Совсем скоро самолет в Бразилию, однако волнение как такового нет, ведь для команды это уже четвертый мировой форум. Но вот каких-то прогнозов и обещаний команда давать не стала. Все-таки сглазить не хочется, да и соперников, кто лучше, кто хуже, не выделяли. Кто бы не играл — всех хочется побеждать.      

# Гандбол # Олег Шарейко

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