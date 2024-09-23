Минское хоккейное «Динамо» подписало контракт с канадским форвардом Крисом Тирни

Одностороннее соглашение рассчитано до конца текущего розыгрыша. Минувший сезон нападающий провел в клубе НХЛ – «Нью-Джерси». Сыграл 52 матча, в которых набрал 12 очков при показателе полезности «+ 3». У Тирни богатый послужной список в Национальной хоккейной лиге. Он играл за «Сан Хосе», «Оттаву», «Флориду», «Монреаль». Суммарно он провел 689 матчей, в которых набрал 260 очков. Ближайший поединок в КХЛ «зубры» сыграют на выезде против «Куньлуня» 26-го сентября, а далее вновь вернутся на домашнюю арену, где 29-го примут «Северсталь».