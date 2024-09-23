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Арсений Елисеев признан лучшим защитником третьей игровой недели МХЛ

23 сентября 2024 19:59
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Молодежная хоккейная лига опубликовала рейтинг лучших хоккеистов третьей игровой недели, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Не остались незамеченными и наши исполнители.

Арсений Елисеев признан лучшим защитником третьей игровой недели МХЛ-1

Арсений Елисеев признан лучшим защитником минувшей семидневки. И это абсолютно заслуженно. В двух матчах «Динамо-Шинника» белорус набрал четыре очка при показателе полезности «+ 3». На его счету голевой дубль, который принес победу белорусскому коллективу в поединке с питерским «Динамо». Кроме того, в двух встречах Арсений заблокировал два броска, провел два силовых приема и совершил десять бросков по воротам.

# Хоккей

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