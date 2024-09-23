Арсений Елисеев признан лучшим защитником третьей игровой недели МХЛ

Арсений Елисеев признан лучшим защитником минувшей семидневки. И это абсолютно заслуженно. В двух матчах «Динамо-Шинника» белорус набрал четыре очка при показателе полезности «+ 3». На его счету голевой дубль, который принес победу белорусскому коллективу в поединке с питерским «Динамо». Кроме того, в двух встречах Арсений заблокировал два броска, провел два силовых приема и совершил десять бросков по воротам.