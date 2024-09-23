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Кирилл Забелин стал лучшим игроком 22-го тура ЧБ по футболу

23 сентября 2024 19:59
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На футбольных полях страны завершились поединки 22-го тура чемпионата Беларуси. Лучшим игроком минувшего уикенда стал нападающий «Минска» Кирилл Забелин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кирилл Забелин стал лучшим игроком 22-го тура ЧБ по футболу-1

Второй круг национального первенства у форварда явно проходит удачно. В трех матчах подряд Кирилл отмечался голевыми действиями, а в игре против жодинского «Торпедо-БелАЗ» и вовсе отдал две результативные передачи, чем и помог команде завоевать ничью – 2:2. Всего же в текущем сезоне Забелин провел 21 матч за «Минск», забил два мяча и отдал пять голевых передач. А бомбардирскую гонку нынешнего розыгрыша возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Джуниор Эффаге, забивший 14 мячей.

# Футбол Беларуси

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