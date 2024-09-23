Кирилл Забелин стал лучшим игроком 22-го тура ЧБ по футболу

Второй круг национального первенства у форварда явно проходит удачно. В трех матчах подряд Кирилл отмечался голевыми действиями, а в игре против жодинского «Торпедо-БелАЗ» и вовсе отдал две результативные передачи, чем и помог команде завоевать ничью – 2:2. Всего же в текущем сезоне Забелин провел 21 матч за «Минск», забил два мяча и отдал пять голевых передач. А бомбардирскую гонку нынешнего розыгрыша возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Джуниор Эффаге, забивший 14 мячей.