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Минское «Динамо» уступило «Северстали» в КХЛ

09 октября 2024 11:12
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У минского «Динамо» вновь поражение в КХЛ. На этот раз «зубры» в гостях не справились с «Северсталью», рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Минское «Динамо» уступило «Северстали» в КХЛ-1

Хотя шансы были. Счет на 10-й минуте открыли бело-синие. А в конце второго отрезка зубры удвоили свое преимущество. Однако в заключительной 20-минутке «Северсталь» сумела догнать. Основное время команды закончили вничью – 2:2. В серии буллитов сильнее оказались хозяева – 3:2. Следующий поединок динамовцы проведут в Санкт-Петербурге против местного СКА.

# Хоккей

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