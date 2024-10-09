Минское «Динамо» уступило «Северстали» в КХЛ

У минского «Динамо» вновь поражение в КХЛ. На этот раз «зубры» в гостях не справились с «Северсталью», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хотя шансы были. Счет на 10-й минуте открыли бело-синие. А в конце второго отрезка зубры удвоили свое преимущество. Однако в заключительной 20-минутке «Северсталь» сумела догнать. Основное время команды закончили вничью – 2:2. В серии буллитов сильнее оказались хозяева – 3:2. Следующий поединок динамовцы проведут в Санкт-Петербурге против местного СКА.