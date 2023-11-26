Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу – узнали, какие эмоции испытали игроки

Минское «Динамо» – чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Спорттаймер». В матче предпоследнего, 29-го тура столичные спортсмены нанесли выездное поражение бобруйской «Белшине» – 4:0. Набранные очки позволили стать недосягаемыми для соперников и досрочно забрать золото. Откровенно говоря, даже побеждать «динамовцам» было необязательно. Хватало и ничьей. Но тогда пришлось бы озираться на «Неман». Но зачем смотреть на других, если историю можно сделать самому!

Артем Шукалович, корреспондент:

Минское «Динамо» – чемпион Беларуси по футболу, теперь официально. Этот титул минская дружина смогла завоевать впервые с 2004 года

Матч получился на загляденье для фанатов динамо. Счет минчане открыли уже на 19-й минуте. После подачи углового отличился Александр Сачивко. Во второй половине страсти не утихали. «Динамовцы» активно атаковали, что вылилось в еще три взятия ворот. При этом свои сохранили на замке. А вперед минчан гнали преданные болельщики.

Примечательно, что помимо победы тренер «Динамо» Вадим Скрипченко празднует в воскресенье и день рождения. О том, есть ли подарок лучше, чем чемпионство рассказывает сам наставник.