Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу – узнали, какие эмоции испытали игроки
Минское «Динамо» – чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Спорттаймер». В матче предпоследнего, 29-го тура столичные спортсмены нанесли выездное поражение бобруйской «Белшине» – 4:0. Набранные очки позволили стать недосягаемыми для соперников и досрочно забрать золото.
Откровенно говоря, даже побеждать «динамовцам» было необязательно. Хватало и ничьей. Но тогда пришлось бы озираться на «Неман». Но зачем смотреть на других, если историю можно сделать самому!
Артем Шукалович, корреспондент:
Минское «Динамо» – чемпион Беларуси по футболу, теперь официально. Этот титул минская дружина смогла завоевать впервые с 2004 года
Матч получился на загляденье для фанатов динамо. Счет минчане открыли уже на 19-й минуте. После подачи углового отличился Александр Сачивко. Во второй половине страсти не утихали. «Динамовцы» активно атаковали, что вылилось в еще три взятия ворот. При этом свои сохранили на замке. А вперед минчан гнали преданные болельщики.
Примечательно, что помимо победы тренер «Динамо» Вадим Скрипченко празднует в воскресенье и день рождения. О том, есть ли подарок лучше, чем чемпионство рассказывает сам наставник.
Вадим Скрипченко, тренер ФК «Динамо-Минск»:
О том, что такая мысль проскочила… Я как-то спросил сам себя внутри: может, это знак какой-то хороший – именно в этот день одержать эту победу в сегодняшнем матче и завоевать этот титул. Но раз это случилось, то останется у меня в памяти на всю жизнь как тренера, который делает свою работу профессионально. Это какой-то знак определенный, поэтому я очень горд в первую очередь за этот успех, за наших болельщиков и за свою команду. Это заслуга и болельщиков и команды.
Какие отреагировали болельщики на победу любимого коллектива – смотрите в сюжете.