Минское «Динамо» одержало первую победу в суперфинале чемпионата КХЛ 3х3, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

После двух поражений от челябинского «Трактора» и «Салавата Юлаева», «зубры» смогли собраться и уверенно обыграть казанский «Ак Барс». Первый период завершился ничьей 1:1. Далее преимущество минчан было бесспорным. По дублю у «Динамо» оформили Даниил Липский и Вячеслав Андрющенко, по одной шайбе – Виталий Пинчук и Мирослав Михалев. Итоговый счет 6:2. В турнирной таблице «зубры» занимают 5-е место, а в полуфинал проходят четыре сильнейших клуба. Шанс подняться выше будет у динамовцев сегодня, наша команда встретится с магнитогорским «Металлургом». В заключительном туре, который пройдет 11 июля, минчане встретятся с «Авангардом».