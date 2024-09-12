Минское «Динамо» на выезде обыграло «Витязь»

Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в выездном матче чемпионата КХЛ. Россияне должной конкуренции составить не смогли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особенно здорово белорусы провели первый период, в течение которого отличились трижды. Вначале цель поразил Александр Волков. Затем свою фамилию в протокол вписал Виталий Пинчук. А позже точный бросок нанес Роман Горбунов. Но до перерыва хозяева сумели отквитать одну шайбу. Во втором и третьем отрезках «Динамо» полностью контролировало происходящее на льду. За это время «зубры» забили еще дважды. Финальный счет – 5:1, в пользу нашего коллектива. Таким образом, в турнирной таблице белорусы идут на четвертой позиции. 13 сентября предстоит визит в Казахстан к местному «Барысу».