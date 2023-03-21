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Минская ДЮСШ смогла выставить более 100 участников на турнир по гандболу

21 марта 2023 19:35
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Новости Беларуси. 10 лет назад в гандбольном клубе «СКА-Минск» появилась детско-юношеская спортивная школа. Сегодня, 21 марта, в первенстве ДЮСШ на призы Спартака Мирановича выступают восемь команд, а это более 100 ребят 2012-2013 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минская ДЮСШ смогла выставить более 100 участников на турнир по гандболу-1

Турнир проводится в пятый раз и такое количество участников, несомненно, результат многолетней работы. Гандбольная школа армейцев имеет широкую скамейку запасных и в других возрастах, а это значит, что в будущем олимпийская ставка именно на этих детей. Ребята в течение четырех дней будут определять сильнейших по круговой системе. Регламент сокращенный – два тайма по 15 минут. Победитель станет известен 24 марта.

Минская ДЮСШ смогла выставить более 100 участников на турнир по гандболу-4

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Клубы по игровым видам спорта не должны зацикливаться только на высоких результатах, хотя это тоже актуально. Но стоит на уровне города задача, чтобы каждый клуб развивал детский спорт. И развивал на более серьезном уровне. Потому что мы понимаем – от резерва зависит дальнейший результат и в сборных командах, и в национальных командах.

Минская ДЮСШ смогла выставить более 100 участников на турнир по гандболу-7

Александр Кулак, тренер ДЮСШ ГК «СКА-Минск»:
Восемь команд одного возраста в нашем ДЮСШ – это работа всей нашей школы. Не предел, можно было еще выставить команды. К сожалению, олимпийских чемпионов у нас только восемь. Турниры очень важны для детей. Во-первых, они могут использовать все то, что делают на тренировках, доказать себе, что они могут побеждать, соревноваться с другими ребятами. И, естественно, это большая информация для нас, потому что на таких соревнованиях просматриваются ребята для сборных команд на республиканские соревнования.

Минская ДЮСШ смогла выставить более 100 участников на турнир по гандболу-10

Победители и призеры – всего три дружины первенства – получат возможность отправиться в начале мая в Брест, на взрослый турнир «Финал четырех» в качестве болельщиков.

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# Гандбол # Максим Воропай # Александр Кулак # Фотофакт

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