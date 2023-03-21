Минская ДЮСШ смогла выставить более 100 участников на турнир по гандболу

Новости Беларуси. 10 лет назад в гандбольном клубе «СКА-Минск» появилась детско-юношеская спортивная школа. Сегодня, 21 марта, в первенстве ДЮСШ на призы Спартака Мирановича выступают восемь команд, а это более 100 ребят 2012-2013 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир проводится в пятый раз и такое количество участников, несомненно, результат многолетней работы. Гандбольная школа армейцев имеет широкую скамейку запасных и в других возрастах, а это значит, что в будущем олимпийская ставка именно на этих детей. Ребята в течение четырех дней будут определять сильнейших по круговой системе. Регламент сокращенный – два тайма по 15 минут. Победитель станет известен 24 марта.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Клубы по игровым видам спорта не должны зацикливаться только на высоких результатах, хотя это тоже актуально. Но стоит на уровне города задача, чтобы каждый клуб развивал детский спорт. И развивал на более серьезном уровне. Потому что мы понимаем – от резерва зависит дальнейший результат и в сборных командах, и в национальных командах.

Александр Кулак, тренер ДЮСШ ГК «СКА-Минск»:

Восемь команд одного возраста в нашем ДЮСШ – это работа всей нашей школы. Не предел, можно было еще выставить команды. К сожалению, олимпийских чемпионов у нас только восемь. Турниры очень важны для детей. Во-первых, они могут использовать все то, что делают на тренировках, доказать себе, что они могут побеждать, соревноваться с другими ребятами. И, естественно, это большая информация для нас, потому что на таких соревнованиях просматриваются ребята для сборных команд на республиканские соревнования.