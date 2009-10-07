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Михаил Грабовский впервые в сезоне ушел с площадки без зачетных баллов

07 октября 2009 15:36
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Предельно упорными получились все без исключения матчи пятого игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

В шести поединках из семи победы были одержаны с перевесом всего в один гол, а еще в одном – судьба противостояния висела на волоске до последних минут.

В голевой гонке минимально отстали от своих конкурентов и два клуба лиги, где выступают белорусы. В первом в сезоне дерби провинции Онтарио «Торонто» уступил «Оттаве» 1:2. Это уже третье поражение «кленовых листьев» на старте чемпионата. Михаил Грабовский, отыгравший чуть меньше восемнадцати минут, впервые в сезоне ушел с площадки без зачетных баллов. «Монреаль» в Калгари проиграл тамошним «огонькам» 3:4. Андрей Костицын был активен (четыре броска), но так и не открыл счет очкам в новом сезоне.

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