Михаил Грабовский, хоккеист: У людей, которые чего-то добиваются, нет «звёздной болезни»!

У Вас у самого маленькие дети, а работаете Вы с большими. Чувствуете разницу?

Михаил Грабовский, хоккеист:

Маленькие дети - маленькие проблемы, большие дети - большие. Проблема здесь такая же: с организацией, со всем. Люди немного не привыкли работать в таком темпе, как в Америке: научить их все делать и выполнять быстро, уделять внимание деталям, относиться ко всему серьезно, получать удовольствие от того, что ты делаешь. Дети чувствуют это: внимание от тренеров, от профессионалов. Если он этого не получает, он никогда не будет приходить сюда с удовольствием.

Когда я был маленький, папа делал так, чтобы я приходил и получал там удовольствие. Вечно у меня были тренера, которые меня заставляли получать удовольствие. Если я что-то не делал, за мной следили…Михаил Захаров - человек, который на самом деле вкладывает душу в своих игроков. Каким бы он ни был строгим, те, кто прошли его школу, он понимал это. Все те проблемы, которые были вокруг хоккея, - он быстро разбирался с ними. Надеюсь, что все будет таким же прежним, как и в моём возрасте.

Вы с ребятами вместе уже 5 лет. К чему Вы идёте, как какому результату?

Михаил Грабовский, хоккеист:

Чтобы они взяли что-то полезное от занятий. Да, они со мной 5 лет, но для меня каждый год - как первый.

Присуща ли спортсменам «звёздная болезнь»?

Михаил Грабовский, хоккеист:

В детском возрасте - больше.

Те люди, у которых есть «звёздная болезнь», они никогда не добьются ничего. У людей, которые чего-то добиваются, нет «звёздной болезни»!

У Вас есть статус спортсмена-хоккеиста. А есть ли к чему стремиться дальше?

Михаил Грабовский, хоккеист:

Я на таком уровне сейчас, что мне постоянно нужно развиваться, и не только в хоккее...