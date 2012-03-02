Международная федерация велоспорта: «Минск-Арена» готова встретить спортсменов в 2013 году

Новости Беларуси, Минск. Утром 2 марта председатель Международного союза велосипедистов посетил комплекс «Минск-Арена», который в феврале будущего года примет чемпионат мира по велоспорту на треке. Зарубежный гость дал очень высокую оценку всему увиденному. К этому мнению присоединились члены делегации, председатели федерации велоспорта России и Молдовы и чемпионы мира по этому виду спорта.

Пэт Маккуэйд, председатель Международной федерации велосипедного спорта:

Я впервые в Минске и на этом велодроме. Впечатления самые лучшие. Замечательное строение. Вижу, что спортивное сооружение готово встретить спортсменов в 2013 году.

В чемпионате планируют выступить участники из 50 стран. Сюда приедут и призеры Олимпиады, которая пройдет в Лондоне. И поэтому уровень должен быть соответствующим.

Право провести планетарное первенство Беларусь получила в январе этого года.

Ранее наша страна уже принимала крупный велосипедный форум. В 2009 году на «Минск-Арене» разыгрывались награды молодежного первенства Старого Света. Тогда зарубежные гости высоко оценили уровень организации турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.