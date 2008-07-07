Международная факельная эстафета сегодня покинула Минск

Она стартовала 27 марта в Риме у стен древнего Колизея и в белорусскую столицу прибыла 5 июля.

Дальнейший маршрут бегунов проляжет через Марьину Горку, Осиповичи, Бобруйск, Рогачёв, Жлобин, Гомель. В целом протяженность белорусской части маршрута - около 800 километров. По территории Беларуси интернациональную команду сопровождает белорусская дружина из 10 легкоатлетов.

9 июля бегуны из Беларуси направятся в Украину. Факельная эстафета пройдет по территории более 100 стран Европы, Африки, Австралии, Азии и Америки. Ну, а завершится она 6 октября в Праге. К этому времени бегуны преодолеют более 24 тысяч километров.

