"Бег дружбы" прибыл в Минск

Старт эстафеты "Бег Дружбы" был дан еще 27-го марта в Риме у стен Колизея. Участники международной легкоатлетической факельной эстафеты прибыли сегодня в столицу. Несмотря на дождь, в Минске к легкоатлетам присоединились еще около полусотни бегунов.



Все вместе они финишировали у подножия обелиска Победы, откуда уже завтра продолжат свой маршрут. Впервые в этом году он проходит не только по территории Европы, но и Азии, Африки и Австралии.



Завершится международная факельная эстафета 6-го октября в Праге. К этому времени бегуны преодолеют около 25-ти тысяч километров.