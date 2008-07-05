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"Бег дружбы" прибыл в Минск

05 июля 2008 13:49
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Старт эстафеты "Бег Дружбы" был дан еще 27-го марта в Риме у стен Колизея. Участники международной легкоатлетической факельной эстафеты прибыли сегодня в столицу. Несмотря на дождь, в Минске к легкоатлетам присоединились еще около полусотни бегунов.

Все вместе они финишировали у подножия обелиска Победы, откуда уже завтра продолжат свой маршрут. Впервые в этом году он проходит не только по территории Европы, но и Азии, Африки и Австралии.

Завершится международная факельная эстафета 6-го октября в Праге. К этому времени бегуны преодолеют около 25-ти тысяч километров.

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