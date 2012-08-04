Медали Беларуси на Олимпиаде-2012. Пловчиха Александра Герасименя завоевала вторую серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне

Новости Олимпиады. Александра Герасименя завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне на дистанции 50 м вольным стилем.

В финальном заплыве белорусская пловчиха финишировала второй с результатом 24,28 сек. (новый рекорд Беларуси), уступив только голландке Раноми Кромовидьо – 24,05 сек. (олимпийский рекорд). Бронзу завоевала еще одна голландская пловчиха Марлен Велдус – 24,39 сек.

Белоруска призналась, что удовольствеим разменяла бы два «серебра» на одну золотую медаль.

Александра Герасименя, белорусская пловчиха:

Я рада, что завоевала две медали на одной Олимпиаде и вписала своё имя в историю белорусского спорта. Хотя поначалу была немного расстроена, из-за того что опять не смогла завоевать «золото». Победа была вполне реальна, но я не знаю, не знаю, почему не получилось! Ну раз уж «золото» взять не получилось, пришлось брать два «серебра». Но мне, конечно, хотелось выиграть, ведь какой спортсмен не мечтает стать олимпийским чемпионом.

Для 26-летней минчанки это уже вторая серебряная медаль на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне. Первое серебро Александра выиграла на дистанции 100 м вольным стилем.

Спортсменка во второй раз по результатам Олимпиады окажет финансовую помощь минской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Старт» по плаванию. Сумма безвозмездной помощи составит 75 млн рублей.

Напомним, в рамках проекта «Олимпийский выбор» Президентский спортивный клуб предоставляет каждому чемпиону и призеру Игр в Лондоне право выбора детско-юношеской спортивной школы для оказания спонсорской помощи. Сумма зависит от результата спортсмена (национальной команды) и составляет за третье место – 50 млн рублей, за второе – 75 млн рублей, за первое – 100 млн рублей.

Александра Герасименя, белорусская пловчиха:

Моя родная спортивная школа СДЮШОР «Старт» уже год не работает из-за ремонта. Лишние деньге ей точно не помешают, может, скоро там наконец-то удастся кому-то поплавать. И я сама уже мечтаю войти в свой бассейн.

Александра отмечает, что поздравлений с первым «серебром» было так много, что спортсменка ещё не успела ознакомиться со всеми пожеланиями. Однако уже сейчас можно сказать: оригинальных поклонников у белоруски неисчислимое множество – кто-то присылает стихи, а кто-то признаётся в любви!

Александра Герасименя, белорусская пловчиха:

Этих поздравлений было столько много, что голова не успела их все переварить. Много было довольно оригинальных, в том числе и в стихах. И в любви признавались. Хочу сказать всем большое спасибо. И прошу прощения у всех, кому не ответила. Это было просто невозможно, уже пальцы болят ответные СМС-ки строчить.

за блестящие выступление на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне наградил Александру Герасименю орденом Отечества III степени.

Справка ctv.by

Александра Герасименя долгое время ходила в восходящих звездах. Уже в 17-летнем возрасте пловчиха пыталась составлять конкуренцию лучшим спортсменкам мира. Планы спутала двухлетняя дисквалификация. Участие в Олимпийских играх Пекина не принес спортсменке желаемых результатов. В 2010-м году произошел новый, качественный прорыв «Золотой рыбки» в европейскую элиту. На первенстве Старого Света в Будапеште Герасименя взяла две медали. А через год на мировом первенстве в Шанхае Александра в 26 лет одержала победу на дистанции 100 метров вольным стилем. Пловчиха закончила БГУФК, но сама признаётся, что не хочет связывать будущее с тренерской деятельностью.

Герасименя успела проявить себя и на актёрском поприще. Пловчиха была задействована в съёмках клипа «Госцi» группы «Крамбамбуля», а также в фильме «Выше неба» режиссёра Андрея Курейчика.

Александра признаётся, что боится плавать в белорусских озерах и реках: опасается «коварных водорослей». Спортсменка любит сказки и детективы.