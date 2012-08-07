Медали Беларуси на Олимпиаде-2012. Белоруска Надежда Остапчук завоевала золото в толкании ядра на Олимпиаде в Лондоне

Новости Олимпиады. На Олимпиаде в Лондоне белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук завоевала золотую медаль. В своей лучшей попытке Надежда толкнула ядро на 21 м 36 см и стала недосягаемой для соперниц. Второе место у Валери Адамс (Новая Зеландия) – 20,70 м, третье – у Евгении Колодко (Россия) 20,48 м.

Надежда Остапчук, белорусская спортсменка:

Сам финал получился не очень нервным. А вот его ожидание далось тяжело. В принципе, все прошло так, как я и рассчитывала. Только в первой попытки ядро немного сошло. В итоге вышло не так, как хотелось. Больше всего боялась, что будет дождь. С моим левым коленом это вечная беда. Когда чувствую, что скольжу, начинаю вжиматься, и толчка нет. Не знаю, кому сказать спасибо за погоду. А вообще все получилось, как планировала. Соперниц постоянно контролировала и была готова к тому, что они могут прибавить.

Победа в Лондоне – высшее достижение 31-летней белоруски. В Пекине Остапчук завоевала бронзовую медаль, в Афинах-2004 спортсменка была четвёртой. На чемпионатах мира Надежда трижды была серебряным призером, а в 2005 году завоевала золото.

Надежда Остапчук, белорусская спортсменка:

О победе на Олимпиаде я мечтала, наверное, лет 18. Усердно тренировалась, терпела и через многое прошла со своим наставником и наконец-то достигла своей цели! С тех самых пор, как начала заниматься легкой атлетикой. У меня была мечта – стать олимпийской чемпионкой. Я очень долго шла к ней и вот наконец-то она сбылась. Вообще подготовка к этой Олимпиаде началась уже после Игр-2008 в Пекине. Вообще нравиться выступать в Великобритании. Здесь очень любят лёгкую атлетику. Ранее у меня было несколько стартов на туманном Альбионе и впечатления оставались самыми приятными. Стадионы всегда полные стадионы, и всё болеют за тебя, за какую страну ты ни выступал бы. Любую хорошую попытку трибуны встречают дружным «Вау!»

Спортсменка призналась, что посвящает победу на Олимпийских Играх в Лондоне родным и близким. Надежда поблагодарила за поддержку своих поклонников и болельщиков.

Надежда Остапчук, белорусская спортсменка:

Конечно же, всем моим родным, близким, друзьям, которые переживали и тряслись, следя за моим выступлением. Знаю, что они собрались вместе в кафе, чтобы поболеть за меня. Большое им спасибо! В спорте сегодня побеждаешь ты, завтра обыгрывают тебя. Всякое может случиться. А после поражений надо делать правильные выводы и работать над ошибками. Если сегодня у меня все получилось, значит, мы с тренером все делали правильно.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Чувства переполняют, голоса уже нет. Надя молодец, не оставила никаких шансов своим соперникам. Она показывала результаты в течение года. Ее тренер и она были уверены. И они сделали эту победу.

Надежда не исключает возможности выступить на Олимпиаде 2016 года, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТа.



Надежда Остапчук, белорусская спортсменка:

Окончательного решения у меня нет. Я стараюсь готовиться из года в год и не задумываюсь, что мой спортивный возраст начинает подходить к какой-то критической отметке. Я буду готовиться к следующему чемпионату мира, где постараюсь выступить наиболее успешною А дальше - будет видно. Если будет желание, будет возможность - почему бы и нет, почему бы не попробовать еще годик. И так год за годом - а там будет видно. Разве что прижмет - тогда уже ничего не поделаешь, придется заканчивать.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил толкательницу ядра Надежду Остапчук с золотой медалью Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В рамках проекта Президентского спортклуба Надежда Остапчук перечислит 100 миллионов рублей детско-юношеской спортивной школе города Столина Брестской области. Надежда выбрала учебно-спортивное учреждение, в котором начинала свое знакомство со спортом.

Напомним, в рамках проекта «Олимпийский выбор» Президентский спортивный клуб предоставляет каждому чемпиону и призеру Игр в Лондоне право выбора детско-юношеской спортивной школы для оказания безвозмездной (спонсорской) помощи. Сумма зависит от результата спортсмена (национальной команды) и составляет за третье место – 50 млн рублей, за второе – 75 млн рублей, за первое – 100 млн рублей.