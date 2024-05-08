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Мастера гиревого спорта посвятили новые мировые рекорды Дню Победы

08 мая 2024 21:06
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Очередными мировыми рекордами в преддверии праздника Победы порадовали любители силовых видов спорта. В Национальной библиотеке состоялась спортивно-патриотическая акция «К победам готов!», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мастера гиревого спорта посвятили новые мировые рекорды Дню Победы-1

В рамках праздника известные гиревики, основоположники «белорусского жима», покорили новые веса. Вячеслав Хоронеко за пять минут лежа поднял гирю весом 24 килограмма 197 раз. Виктор Мацур отжимал снаряд одним повторением на максимум веса. Ему покорились 80 килограммов, символичные юбилею Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Мастера гиревого спорта посвятили новые мировые рекорды Дню Победы-4

Вячеслав Хоронеко, рекордсмен по гиревому спорту:
Я всегда этот день старался как-то обозначить. Или мастер-классом, в первую очередь, конечно, рекордом. Просто отдать дань памяти нашим погибшим предкам, которые за нас жизнь отдали, чтобы у нас сегодня было светлое будущее. Нашим великим Героям Беларуси.

Мастера гиревого спорта посвятили новые мировые рекорды Дню Победы-7

Виктор Мацур, рекордсмен по гиревому спорту:
Я сильно волновался, конечно. На полном серьезе, я близко не подходил к этому весу. 75, я думал, подниму, но 80 – это было просто чудо. Я считаю, самая главная победа – это на собой. Когда ты как личность сформировался, когда ты можешь побеждать себя, то и твоя страна будет круче всех.

Мастера гиревого спорта посвятили новые мировые рекорды Дню Победы-10

Новая дисциплина становится популярной. На соревнованиях по гиревому спорту все чаще можно заметить детей и женщин. Так, еще один рекорд в белорусском жиме в рамках акции установила Юлия Прачковская. Она лежа в течение 5 минут поднимала 2 гири весом по 20 килограммов. Ее результат – 34 повторения.

Мастера гиревого спорта посвятили новые мировые рекорды Дню Победы-13

Юлия Прачковская, рекордсменка по гиревому спорту:
Занимаюсь я вообще спортом с 7 лет. Сперва плавала, гребла, потом штанги жала, жим лежа, выполняла различные нормативы, выступала на соревнованиях. Ну а потом появился гиревой спорт. Я довольна, потому что я ни разу не пробовала 20 килограмм. Это вот первый раз я попробовала, все время делала 16. Поэтому для первого раза я довольна.

Мастера гиревого спорта посвятили новые мировые рекорды Дню Победы-16

Кроме уже известных рекордсменов, свою силу и выносливость удалось показать двум атлетам. Они осилили сверхмарафон на 80 минут.

Мастера гиревого спорта посвятили новые мировые рекорды Дню Победы-19

Евгений Коробейник поднял снаряд весом 16 килограммов 1 402 раза. А Сергей Хуртай 20-килограммовую гирю – 1 321 раз. Такие результаты не только удивили зрителей, но также стали новыми мировыми показателями.

# Белорусские спортсмены

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