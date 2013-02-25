Максим Густик завоевал бронзовую медаль на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу

Новости Украины. Максим Густик стал обладаем бронзовой медали этапа Кубка мира по фристайлу, который завершился в украинском Буковеле. В суперфинале он получил от судей 94,77 балла, что позволило подняться на третью ступень пьедестала.

Это вторая награда, добытая белорусом в нынешнем сезоне. Также в активе Густика – «золото» турнира в США.

А на украинском старте не было равных австралийцу Дэвиду Морису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этом розыгрыш почетного трофея завершен. Кубок мира завоевал китаец Цзя Цю Ань. Лучшим из наших в генеральной классификации стал Дмитрий Дащинский. У него шестая позиция.