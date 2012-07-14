Любовь Черкашина завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Минске

Новости Беларуси. 14 июля на минском этапе Кубка мира по художественной гимнастике в борьбу вступили участницы индивидуального турнира. Они разыграли медали в многоборье. За исключением азербайджанки Алии Гараевой и болгарки Сильвии Митевой, в столицу Беларуси приехали все сильнейшие гимнастки.

В итоге два первых места достались россиянкам – Евгении Канаевой и Дарье Дмитриевой. Наша Любовь Черкашина завоевала бронзу.

На Играх в Лондоне по сумме четырех видов «личницы» оспорят единственный комплект наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Любовь Черкашина, бронзовый призер этапа Кубка мира по художественной гимнастике:

Наверное, за две недели до Олимпийских игр надо работать над стабильностью и психологической устойчивостью. Понятно, что никто не будет учить новые элементы. Надо просто на автомате научиться делать свои упражнения, чтобы не было на Олимпийских играх паники в голове. Надо себя правильно настроить, что все ровно, все правильно. Не зря нас Ирина Юрьевна учила, чтобы мы вышли и сделали.

Ирина Винер, главный тренер сборной России по художественной гимнастике:

Я только за честные выборы. Поэтому тут выбор будет такой, как гимнастки себя покажут. Я очень люблю Любу Черкашину, очень ее уважаю как спортсменку, как человека. Сегодня она выступала очень здорово. Может быть, ей помогает родная земля, потому что на чемпионате Европы в Минске она тоже выступала великолепно.

Я думаю, что если она справится с волнением, будет так же выступать, как здесь, вполне возможно, что она займет высокое место.